El próximo 27 de febrero se celebrará el Pokémon Day y, como muchos ya estaban esperando, hoy se ha confirmado que ese mismo día se llevará a cabo un nuevo Pokémon Presents, con el cual no solo celebrará otro aniversario, sino que nos dará una mirada al futuro de la franquicia.

El siguiente Pokémon Presents se llevará a cabo el próximo 27 de febrero a las 6:00 AM (hora del Pacífico), u 8:00 AM (hora de la Ciudad de México). El evento tendrá una duración aproximada de 20 minutos, en donde se dará a conocer nueva información sobre la serie, y aquí podrás verlos.

The next #PokemonPresents is on the way, Trainers! 🤩

Tune in to our official YouTube channel at 6:00 a.m. PST on February 27 for about 20 minutes of exciting Pokémon news in celebration of #PokemonDay 2023! 🎉

📺 https://t.co/Xo6KYjvSdj pic.twitter.com/FFrmk8a5z8

— Pokémon (@Pokemon) February 21, 2023