¡Confirman State of Play para esta semana!

Después de múltiples rumores, el día de hoy se ha confirmado que esta misma semana se llevará a cabo el primer State of Play del año, el cual no solo nos dará un mayor vistazo al futuro del PlayStation VR2, sino que también estará enfocado en Suicide Squad: Kill the Justice League.

El siguiente State of Play se llevará a cabo el próximo jueves 23 de febrero de 2023 a la 1:00 PM (hora del Pacífico), o 3:00 PM (hora de la Ciudad de México). Podrás disfrutar del evento en vivo en los canales oficial de Twitch y YouTube de la compañía.

Aunque por el momento no hay muchos detalles, se ha mencionado que en la presentación tendremos el primer vistazo a cinco juegos que llegarán a PlayStation VR2 a lo largo de este año. Junto a esto, también veremos un par de detalles nuevos y revelaciones de proyectos a cargo de estudios third party. Por último, pero no menos importante, el State of Play nos mostrará 15 minutos de gameplay de Suicide Squad: Kill the Justice League, el cual, seguramente, aclarará algunas de las dudas que muchos tienen sobre este título.

Recuerda, el siguiente State of Play se llevará a cabo el 23 de febrero a las 3:00 PM (hora de la Ciudad de México). En temas relacionados, la próxima semana se llevará a cabo un nuevo Pokémon Presents.

Nota del Editor:

Lo interesante, es que fuera de los juegos de VR2, parece que no tendremos un vistazo a las propuestas first party para el PlayStation 4 y 5, algo que muchos esperaban ver en el State of Play. Solo nos queda esperar para conocer los planes que la compañía tiene para el futuro.

Vía: PlayStation Blog