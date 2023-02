El sexto episodio de The Last of Us, al igual que el resto de la serie, ha cautivado al público por su trabajo al adaptar la obra de Naughty Dog. Sin embargo, no todo ha sido perfecto, ya que los fans han encontrado un error que probablemente ignoraste en el último capítulo.

Mientras que gran parte de la comunidad se emocionó al ver a quien parece ser Dina, otros fans no notaron que en la escena en donde Joel y Ellie pasan por el puente congelado, se puede notar parte del equipo de producción en una toma amplia, algo que puedes ver a continuación.

Este es un error muy común en las producciones de televisión. Recordemos el vaso de Starbuck en Game of Thrones, el dedo de Viserys en House of the Dragon, y a Jeans Guy en The Mandalorian. Usualmente, las producciones eliminan estos errores cuando el público se da cuenta, por lo que existe la posibilidad de que este también sea el caso con The Last of Us.

Nota del Editor:

Estos son errores que a muchos se les puede pasar. A decir verdad, gran parte de los espectadores no vieron al equipo de producción en esa escena, y eso se debe a que no son tan visibles. Tienes que prestar mucha atención para verlos.

Vía: Twitter