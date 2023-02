Por extraño que puede lucir un infectado por Cordyceps en el mundo de The Last of Us, los fans saben que se trata de un zombi. Sin embargo, tal parece que los encargados de hacer realidad la adaptación de HBO tuvieron prohibido decir esta palabra durante las grabaciones de la serie, y esto tiene una razón bastante clara.

Recientemente, Eben Bolter, el director de fotografía para la serie de The Last of Us, participó en el podcast de The Credits, en donde reveló que estaba prohibido mencionar la palabra “zombi” durante la grabación de esta adaptación. Esto se debe a que HBO deseaba que los trabajadores estuvieran enfocados en el drama humano, y no tanto en las criaturas que funcionan como obstáculos. Esto fue lo que comentó:

“No se nos permitió decir la palabra que empieza por ‘Z’ en el set de rodaje. Era como una palabra prohibida. Se hacen llamar infectados y la serie no giraba en torno a los zombis. Por supuesto, hay un aumento de la tensión y sustos con estos monstruos de por medio, pero la serie trata sobre nuestros personajes; los infectados son ‘sólo’ un obstáculo con el que tienen que lidiar”.

Esto es cierto. The Last of Us, ya sean los juegos o la serie, siempre ha sido sobre el drama entre humanos, y cómo es que nuestros protagonistas reaccionan al conflicto ocasionado por otros miembros de su raza. Los zombis, o Cordyceps, son solamente un obstáculo, una fuerza de la naturaleza que nuestros protagonistas no pueden controlar.

Nota del Editor:

Aunque los zombis no son el enfoque narrativo de The Last of Us, estos enfrentamientos siempre han sido parte fundamental de la experiencia, ya que dejan en claro qué sucederá con nuestros protagonistas si fallan en su misión de sobrevivir.

Vía: The Credits