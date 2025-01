Estamos a solo unas horas del lanzamiento oficial de Donkey Kong Country Returns HD. Si bien muchos esperan con ansias este título, parece que las controversias no se han hecho esperar, puesto que se ha descubierto que los créditos de esta nueva versión excluyen al equipo original de Retro Studios.

De acuerdo con Nintendo Life, los créditos de Donkey Kong Country Returns HD han eliminado el reconocimiento individual de Retro Studios. En su lugar, aparece solo un mensaje en donde se señala que esta versión está “basada en el trabajo del personal de desarrollo original”. De esta forma, la Gran N le ha dado el honor estelar a Forever Entertainment.

Forever Entertainment es el equipo a cargo del desarrollo de Donkey Kong Country Returns HD, por lo que tienen sentido que reciban la atención que se merecen. Sin embargo, la omisión de Retro Studios es algo que no ha sido del agrado de muchos, y no es la primera vez que esto sucede, puesto que vimos un caso similar con Metroid Prime Remastered en su momento, el cual también es un trabajo que estuvo a cargo del estudio de Texas originalmente.

Por el momento, Nintendo no ha explicado cuál es su política al momento de hablar de créditos en remasterizaciones, ports y versiones HD. Si bien este es un problema para algunos, no es un inconveniente lo suficientemente grande para persuadirlos a no comprar este juego. Te recordamos que Donkey Kong Country Returns HD estará disponible en Nintendo Switch el próximo 16 de enero de 2025. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de este juego aquí. De igual forma, así se ve el parque de Donkey Kong en Super Nintendo World.

Nota del Autor:

La solución perfecta sería un mayor reconocimiento para Retro Studios, en lugar de una sola línea que ni siquiera menciona el nombre del estudio original. Tener dos créditos puede ser redundante y hasta confuso, pero Nintendo sí necesita reconocer al equipo original.

Vía: Nintendo Life