En abril del año pasado, los servidores para el Wii U llegaron a su fin, eliminando los aspectos en línea para títulos como Splatoon y Super Mario Maker. Si bien muchos usuarios no fueron afectados por esta decisión, hay un grupo de jugadores que aún mantienen con vida estas experiencias por medio de servidores no oficiales. De esta forma, Nintendo ha emitido una advertencia para todos aquellos que utilicen estos servidores.

Por medio de sus redes sociales, Nintendo emitió un comunicado advirtiendo que todos aquellos que utilicen servidores no oficiales para el Wii U, corren el riesgo de que su información personal sea robada por alguna persona que encuentre una falla en el sistema. Esto fue lo que comentó la compañía:

“Hemos confirmado la existencia de servicios no autorizados que sustituyen funciones como el juego en línea para Wii U, cuyo servicio finalizó el 9 de abril de 2024. Abstenerse de utilizar dichos servicios, ya que pueden suponer riesgos de seguridad inesperados”.

El comunicado de Nintendo parece indicar que no tienen pensado tomar acciones legales en contra de los responsables de estos servidores no oficiales. En su lugar, la compañía está preocupada por los riesgos que esto involucra. Recordemos que algunos de estos servidores no solo conservan aspectos como el juego en línea, sino que algunos incluso nos permiten disfrutar de títulos digitales que no encontramos en otro lado.

Por el momento, solo nos queda esperar para ver cómo es que la comunidad reaccionará a esta advertencia. En temas relacionados, Coppel filtra el precio del Switch 2. De igual forma, filtran las velocidades de los chips del Switch 2.

Nota del Autor:

Nada puede durar para siempre, y eso es algo que aún es difícil de enfrentar en la industria de los videojuegos. Las compañías abandonan fácilmente su pasado, y muchos fans no pueden dejar estas experiencias. Los servidores no oficiales son solo una solución momentánea.

Vía: Go Nintendo