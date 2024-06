Fanáticos eligen a los 100 mejores animes de la historia

En un reciente conteo que ha capturado la atención de otakus de todo el mundo, Reddit reveló su lista de los 100 mejores animes de la historia. La comunidad, conocida por su pasión y conocimiento profundo del medio, votó fervorosamente para crear esta clasificación definitiva. Y es bastante sorprendente que algunas series legendarias como One Piece o Dragon Ball no lleguen en los primeros 10, pero más sorprende que algunos inconclusos como Hunter X Hunter se hayan posicionado tan bien en el conteo.

Aquí te dejamos los primeros 25 de la lista:

1.- Frieren: Beyond Journey’s End

2.- Steins;Gate

3.- Attack on Titan

4.- Puella Magi Madoka Magica

5.- Hunter x Hunter

6.- Kaguya-sama: Love is War series

7.- Neon Genesis Evangelion

8.- The Monogatari Series

9.- Fullmetal Alchemist: Brotherhood

10.- Vinland Saga

11.- Mob Psycho 100

12.- Bocchi the Rock

13.- Code Geass

14.- Clannad

15.- Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation

16.- Made in Abyss

17.- Re: Zero

18.- Gintama

19.- Gurren Lagann

20.- Death Note

21.- Jojos Bizarre Adventure

22.- KonoSuba

23.- Violet Evergarden

24.- One piece

25.- A Place Furter than the Universe

En este video puedes ver la lista completa de la comunidad:

Esta lista de los 100 mejores animes de la historia según Reddit no solo destaca los títulos más populares y aclamados, sino que también celebra la diversidad y la riqueza de la animación japonesa. Para consultar la lista completa y unirse a la discusión, visita el subreddit de anime y comparte tus propios favoritos. La comunidad otaku siempre está creciendo y evolucionando, y estos rankings reflejan el amor colectivo por una forma de arte que sigue inspirando y emocionando.

Vía: Reddit

Nota del autor: Me sorprende que One Piece no esté tan bien posicionado, pero eso dice que ya estamos pasando a una etapa de transición entre las nuevas generaciones.