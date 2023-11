Review – Persona 5 Tactica

En este año muchos juegos del género de estrategia se han hecho presentes, y creo que entre los más destacados, por tener a Nintendo haciendo respaldo, han sido Fire Emblem Engage y las remasterizaciones de Advance Wars. Sin embargo, parece que los competidores no quieren quedarse atrás con propuestas de lo más interesantes. Es así que muchos nos sorprendimos cuando al pobre Atlus se le filtró en redes antes de la presentación de Xbox en verano, un proyecto del cual nadie tenía noción, Persona 5 Tactica. El cual claramente apestaba a un nuevo spin off de la saga, algo que ya no es nuevo para nadie, pues los Phantom Thieves ya pasaron por las mazmorras, el baile y hasta los Musou.Como se indica en el nombre, el juego tomaría el camino de la estrategia por turnos, pero al puro estilo de esta marca hermana de Shin Megami Tensei. Y eso es algo que inmediatamente llamó la atención de fanáticos y hasta de quienes no están tan acostumbrados a la franquicia. Pues aunque ya no sea tan popular, este género tiene su respectivo nicho.

Eso se resume, a que con cada avance en video la gente ha estado cada vez más interesada en el juego, pues siempre es interesante cuando una serie se aventura a algo que tal vez no es su estilo. De hecho, otro juego similar que se espera es el de Metal Slug, el cual lamentablemente se ha retrasado hasta el siguiente año. Todo este texto nos lleva a la fecha de hoy, pues la gente de SEGA nos ha considerado para poder crear una reseña del juego, y sí, amablemente nos han proporcionado un código para jugar con bastante anticipación. Esto con el fin de darles a conocer a ustedes si vale la pena o no pagar el precio de entrada que no será para nada barato. Como en todas nuestras reseñas, hemos analizado cada parte de forma exhaustiva; eso incluye la historia, gráficos, parte técnica y por supuesto, la jugabilidad y diversión. Lo mejor, es que ya hemos jugado todo lo que engloba este universo, nos referimos a la quinta generación de la franquicia, entonces el contexto no va a perderse en ningún momento.

¿Será que Persona5 Tactica se mantenga como un juego de calidad como han siso más spin offs? O tal vez, ¿ya es momento para que Atlus deje de explotar este nombre y apueste por otro tipo de proyectos? Bueno, eso lo vamos a ver en la nueva Atomix review que con gusto hemos preparado para los entusiastas de ambas vertientes, la saga y también fans de los juegos de estrategia. Entonces, toma tu traje de los Phantom Thieves, tu mejor arma, y pongámonos en marcha una vez más hacia el metaverso, solo que en una sección que antes no habíamos explorado. Y es que ahora, todo se va a centrar en los pensamientos de un personaje en particular, pero creo que será prudente comentarlo en la primera sección a analizar de este nuevo título.

Los amigos de Leblanc están de regreso

Lo primero a verificar sobre Persona 5 Tactica es la historia, misma que nos lleva de nuevo a Tokyo, justamente donde se dieron los acontecimientos del RPG lanzado en el 2016, con un grupo surgido como los Phantom Thieves quienes se han dado a la tarea de corregir a adultos corruptos. Claro, eso con sus implicaciones como lo es huir de los policías de Japón.

Después de salvar a la ciudad y el mundo entero, los adolescentes de prepa están pasando los últimos meses con Joker (nuestro avatar), dado que al terminar el año escolar deberá volver a su pueblo natal. Entonces, a menudo suelen reunirse en el café Leblanc, donde platican de sus preocupaciones el día a día y a la vez consultan las noticias en caso de amenazas que se relacionen al metaverso.

Justo en uno de esos días random, se reporta en la televisión que un político importante conocido como Toshiro ha desaparecido, algo que no es ni medio normal, puesto que se estaba postulando para ser gobernador de Japón. Eso ha llamado la atención de los chicos, pero antes de que pudiera hacer algo, un temblor los azota, dejando una puerta misteriosa detrás.

Los jóvenes deciden cruzarla y eso los lleva a un mundo que claramente no son las calles de Tokyo, sino una nueva sección del metaverso que no habían explorado con anterioridad. Aquí conocen a una chica llamada Erina, quien parece ser local de este lugar, por lo que será ella quien los guiará hacia las peleas que aparentemente tienen reglas diferentes a las de mementos y demás sitios.

Justo en ese lugar en algún punto de buscar su camino a casa se van a encontrar con el político desaparecido, quien aparentemente tiene un papel de lo más relevante en la historia, incluso poco más que los propios Ladrones Fantasma. Por lo que ellos le harán de guardaespaldas para salir de todo este embrollo que involucra sitios conocidos como Reinos.

Por lo que se nota, este juego está ubicado después del título principal RPG, pero también es antes de lo acontecido en Strikers, dado que este pasa cuando el grupo está de vacaciones, a eso se suma que no sale Sophia, la inteligencia artificial con la que se establece una amistad y que es clave para muchos de los combates posteriores a enfrentar.

Al igual que con otros juegos de esta clase, los personajes son carismáticos y tienen esa personalidad japonesa que ya muchos conocen, teniendo de vuelta al grupo completo. Las adiciones aquí son Toshiro y Erina, los cuales en un inicio no parecen nada del otro mundo, pero que poco a poco van tomando su lugar, haciendo que el jugador se encariñe con ellos.

En general, la historia no es tan buena como la del RPG, pero al menos tiene su grado de Cliff hangers que van a gustar a cierta medida. Eso sí, maneja traumas humanos como lo pueden ser la corrupción, violencia psicológica de padres a hijos, matrimonios arreglados, maestros tóxicos, entre otras cosas con las que el público podría identificarse.

Un nuevo punto de vista en el combate

Como se ha establecido en el nombre, Persona 5 Tactica es un título que deja los combates por turnos de RPG y se dirige precisamente a la estrategia, algo que dará mucha nostalgia a quienes tienen en sus mentes a juegos como Final Fantasy Tactics, Tactics Ogre, Fire Emblem, entre otros que se han hecho de un nombre dentro del medio.

A pesar de similitudes con dichos juegos, claramente se marcan las diferencias concretas que lo hará distinguirse, y eso empieza por el desplazamiento de las casillas en el tablero de juego. Y es que en esta ocasión no contamos con un movimiento controlado, sino algo más libre, aunque eso no significa que podamos darnos la vuelta por todo el cuadrante del escenario a nuestras anchas.

Si podemos tomar un ejemplo, creo que lo más aproximado a la forma de moverse lo vimos hace un año en Mario + Rabbids: Sparks of Hope. Eso sí, algo que no se implementa es la interacción entre los mismos como los saltos extra o las subidas de estadísticas según la afinidad, y eso es algo que tal vez en P5 Tactica se sienta de inmediato.

A diferencia de los juegos convencionales de la saga, aquí no nos van a soltar de vez en cuando para explorar calles o mapas en los que se platica con la gente de Japón y hasta comprar objetos. Aquí la manera de cumplir con las misiones es mediante un menú en la base principal de los personajes, el Leblanc, lugar en que básicamente se puede configurar todo.

Pero antes de pasar a esto, hay que regresar a las batallas, pues debemos tocar los principios básicos. Como ya dije en el movimiento del mapa, este es más o menos libre pero con sus limitantes de expansión y es muy importante el tener en cuenta donde va a terminar el turno nuestro personaje, lo cual debería ser preferible en paredes o barreras que estarán presentes.

La razón detrás de esto, es porque si cualquier enemigo nos golpea con sus ataques fuera de lo que vamos a llamar “área defensiva”, nos va a derribar de manera instantánea. Estos derribos significan un turno más, por lo que si varios adversarios están fuera de lugares seguros, es posible encadenar un combo que tardará en terminar.

En cuanto al tipo de ataques que podemos ejecutar, se encuentra el cuerpo a cuerpo, a distancia y por supuesto, las Personas. En el primero debemos colocarnos al lado del rival para golpearlo y sacarlo volando algunas casillas adelante, el segundo es para dar disparos a la lejanía, y el último son podría decirse las magias que lanzan estos seres del metaverso.

Lo más recomendable, es tratar de que el enemigo se salga de su zona de defensa, para después lanzarle uno de estos golpes y teniendo como resultado el ya mencionado derribo. Lo mejor, es que si los villanos se quedan en el suelo, podemos aprovechar para formar un triángulo con nuestros personajes según su posición en el mapa, lo cual dejará liberar el ataque especial definitivo, el cual no solo atacará al derribado sino también a quien se cruce en el camino.

Habrá todo tipo de rivales a encontrar dentro de los diferentes reinos del juegos, por lo que es importante estar a atentos, pues hay algunos con la capacidad de hacer un contraataque. Y por si se lo preguntaban, si se les pueden alterar las estadísticas como confundir, paralizar y demás, de hecho para eso son las Persona, pues en esta ocasión no hay debilidades de tipo, algo que se pierde de entregas anteriores.

Como todo juego del estilo, los jefes no pueden faltar, y aquí no se derritan simplemente acercándose a ellos y golpeando, pues habrá que resolver puzzles para lograr nuestro cometido. Eso va desde únicamente pisar algunas secciones contadas del mapa, o hacer bajar y subir elevadores con botones que deben ser presionados por nuestros personajes.

En cuanto a la dificultad del título, debo decir que se mantiene equilibrada y hasta benevolente con el usuario, pues hay cuatro: fácil, normal, difícil y mercyless. La primeras dos es para quienes quieren disfrutar la historia y aprendiendo lo básico, pero las otras nos liberan a enemigos bien organizados y que o tendrán ningún reparo al tratar de aniquilar a nuestros personajes.

Hablando precisamente de estos, tenemos a toda la plantilla de Phantom Thieves y también a la nueva adición, Erina, de los cuales solo se pueden colocar tres en el mapa. Eso sí, se pueden ir rotando si el jugador los va perdiendo en batalla; aunque también si no ha convencido tanto el desempeño, se puede reiniciar el turno para corregir los errores.

El sitio para prepararnos adecuadamente

Pasando a los temas configurables del juego, tenemos los puestos de Leblanc, lugares en los diferentes reinos donde podemos prepararnos para la batalla. Y que no está de más decir, cuentan con menús de lo más intuitivos para el jugador. Esto va desde el poder iniciar una misión principal así como las secundarias, que por cierto, es necesario completarlas lo antes posible, pues desaparecerán una vez el usuario avance en a historia.

Vale la pena mencionar, que estas últimas misiones siempre cuentan con un requisito que va más allá de solo eliminar los objetivos en pantalla, así que habrá momentos en los cuales el jugador deberá repetir una y otra vez debido a cambios de estrategias. Y si bien algunas pueden ser complicadas de completar, la recompensa llega en forma de puntos de experiencia del árbol de habilidades.

Hablando de este asunto, tenemos árboles para cada uno de los personajes que podemos utilizar en el juego, esto va desde aumentar un poco la vida, mayor probabilidad de dar golpes críticos entre otras habilidades pasivas. Claro, también hay quienes pueden conseguir algún poder de curación debido a la ausencia de ciertos Persona. Incluso Oracle también puede mejorar para ayudarnos en combate.

Dentro de los apartados también tenemos la Velvet Room, lugar en el que podemos fusionar Persona para hacerlas más fuertes, esto mediante plantillas o simplemente probar a la suerte. Por otro lado, también es posible sacrificar algunos para obtener mejores armas, incluso deshacernos de ciertos equipables para que nos den a cambio dinero. Y sí, hay tienda también de armas a distancia, de las cuales saldrán a la venta nuevas conforme avancemos.

Entre otras opciones del menú principal está la formación de los personajes, así como la de conversaciones especiales. Estas últimas nos permiten dar seguimiento a las relaciones entre personajes y ver sus motivaciones en la historia. La recompensa por escuchar lo que deben de decir se resume a adquirir más puntos para el árbol de habilidades.

Algo que me ha llamado la atención, es que no hay objetos de un solo su en el juego, es decir, los platillos que tenemos en los juegos convencionales de Persona se han quedado atrás, dejando únicamente la magia de curar. Por lo que esta parte RPG se ha perdido por alguna razón. Y claro la recuperación de puntos de magia sufre lo mismo al menos que se equipe cierta habilidad de aumento automático.

Música y gráficos que cumplen con excelencia

Pasando a la parte gráfica de Persona 5 Tactica, eso es algo que siempre termina por convencer a quienes estamos acostumbrados a probar estas aventuras que Atlus ha lanzado en los últimos años. Es decir, se usa el estilo de Cel Shading para dar vida a casi todo lo que vemos en la pantalla, esto acompañado con un estilo de arte excelente de anime.

Algo que no está de más comentar, es que en esta ocasión el tipo de personajes a apreciar cuentan con estética chibi, algo que no es realmente ajeno en la franquicia, pues ya vimos a los personajes de una forma parecida en Persona Q2 para el 3DS. Sin embargo, aquí son un poco más estirados, al menos es algo que se aprecia en las cinemáticas.

Hablando de las escenas, están muy bien elaboradas y claro, solo aparecen en momentos claves de la historia para que sea una especie de recompensa al jugador, y al igual que con otros juegos de la saga, vale la pena esta espera. De hecho, no querrás de ver la que aparece en la introducción del videojuego, todo acompañado de bella música que hace de perfecto acompañamiento.

En cuanto al apartado musical, es bastante admirable que no se reutilizan temas como ha pasado en Strikers por ejemplo, los cuales eran simples remixes de lo que vimos en el RPG principal. Aquí tenemos una gran variedad, y será de total agrado revisar cada uno de forma individual, esto con unos buenos audífonos para escuchar cada instrumento.

Por supuesto, tampoco puede faltar la canción principal, misma que sale al inicio del juego, con la misma cantante que hemos tenido desde 2017 teniendo nuestros oídos atentos a las letras que se nos presentan. Esperemos que si hay un spinoff más de esta franquicia, siga teniendo a tan increíble talento que no pasa desapercibido.

Por último, es claro mencionar que la parte técnica del juego cumple bastante bien, al menos con las consolas de actual generación, pues donde probamos el título fue un Xbox Series S y va a 1440p y 60 cuadros por segundo. Algo que imagino será superior en PS5 y Series X, es decir a los 4K. Eso sí, tal vez las cosas bajen cuando se juegue en Xbox One, PS4 y Nintendo Switch.

Persona 5 ha logrado tomar otro género

En conclusión, Persona 5 Tactica es una forma diferente de abordar a tan singular franquicia que ya puede ser considerada entre las más importantes del mundo RPG, no solo de Japón sino en general. Tomando algunas mecánicas de su formato origen, pero llevando todo esto a un tablero donde los personajes se mueven de forma estratégica.

Entre sus virtudes tenemos su movimiento poco más libre, los menús intuitivos, así como una jugabilidad que no va a aburrir, puesto que los turnos son mucho más ágiles en comparación a otros juegos del rubro. Claro, lo que tal vez no guste tanto, es el hecho de que el uso de las Persona se ha relegado a un plano más secundario, donde realmente no importan mucho las debilidades elementales.

Sin embargo, los detalles negativos se contrarrestan con lo ya comentado, y a eso le agregamos estilo de arte que nunca decepciona en la franquicia, así como la música estilo Jazz con toques de rock que gustará a todo mundo. Aunque se sienta como una marca explotada, no podemos culpar a Atlus si al final los productos son de buena calidad.

Con todo esto quiero decir, que si te gusta Persona 5 y todos sus spinoffs que han salido a lo largo de estos años, es evidente que Tactica no debe faltar en tu colección, más si eres entusiasta de los juegos de estrategia. Con esto llega la pregunta de si será la última aventura de los Phantom Thieves, o si tal vez volverán para tomar otro género y dominarlo con creatividad.

Recuerda que el juego llega el 17 de noviembre para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC.