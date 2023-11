Nominados al GOTY 2023 con la mejor calificación

El día de ayer se reveló la lista de nominados a The Game Awards 2023, incluyendo a los seis títulos que compiten por el reconocimiento de Juego del Año. Si bien aún falta poco menos de un mes para que esta ceremonia se lleve a cabo, muchos ya han seleccionado a su título favorito para ganar el GOTY. De esta forma, recientemente se reveló una lista que revela cuál juego de estos seis tiene la mejor calificación del momento.

Como ya es una costumbre, Metacritic ha creado una lista con todos los nominados a The Game Awards, en donde se deja en claro cuál de estos títulos cuenta con la mejor calificación. En la selección de este año, Baldur’s Gate 3 y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom están a la cabeza con una recepción de 96 cada uno.

–Baldur’s Gate – 96

–The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – 96

–Resident Evil 4 – 93

–Super Mario Bros. Wonder – 92

–Marvel’s Spider-Man 2 – 90

–Alan Wake II – 87

En el último puesto encontramos a Alan Wake II con 87 de calificación. Es importante mencionar que este es el título más reciente de la lista, y el único que se encuentra por debajo de los 90. De igual forma, destaca el hecho de que la mitad sean exclusivas, mientras que los otros tres se pueden disfrutar en múltiples plataformas actualmente.

Junto a la lista para Juego del Año, Metacritic también ha compartido información similar para el resto de las categorías. Si bien hay algunas que no cuenta con una calificación clara, como Juego en Desarrollo, debido a que su calificación original no corresponde con los logros que han alcanzado desde su lanzamiento, como es el caso de Cyberpunk 2077, la mayoría de las listas nos da una buena idea de quién podría ser el ganador en su respectiva competencia.

Sin embargo, no hay que solo guiarse por este número. Recordemos que en años pasados, juegos con una calificación menor a 90 no solo han sido nominados, sino que han ganado, como es el caso de It Takes Two en 2021, el cual debutó con 88, y fue el ganador del GOTY ese mismo año.

De esta lista, Tears of the Kingdom y Baldur’s Gate 3 bien podrían llevarse a casa el gran premio. Sin embargo, también es probable que este no sea el caso. La exclusiva de Nintendo podría perder la competencia al ser una secuela que, si bien presenta una fuerte evolución para la serie, no fue tan impactante como Breath of the Wild. Por su parte, Baldur’s Gate 3 es un juego de nicho, por lo que parte de los votantes tal vez ni siquiera lo han tocado.

Aún así, cualquiera puede ganar esta competencia, y considerando que la selección está compuesta por seis asombrosos títulos, es probable que no muchos se quejen sin importar quien se lleve a casa el gran premio. Te recordamos que The Game Awards 2023 se llevará a cabo el próximo 7 de diciembre. En temas relacionados, puedes conocer a todos los nominados de este año aquí. De igual forma, los fans se enojan ante la ausencia de cierto título.

Nota del Editor:

La selección de este año es bastante buena. No me molestaría ver a cualquiera de estos títulos como el gran ganador. Sin embargo, mi elección predilecta para esta ceremonia es The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, el cual me encantó, y si bien aún me faltan cientos de Koroks Seeds, hice prácticamente todo lo demás, y me encantaría volver a hacerlo con una mente fresca.

Vía: Metacritic