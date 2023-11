Gundam es una de las franquicias japonesas más populares a nivel mundial. Si bien muchos reconocen este nombre por los incontables animes y figuras, hay un sin fin de colaboraciones que van desde aquellas que tienen sentido, hasta otras que no tiene mucha relación con esta obra. Ahora, el día de hoy se anunció una unión con la Fórmula 1, lo cual no solo nos dará la oportunidad de conseguir un nuevo modelo de Gundam, sino que también nos permitirá apreciar un coche muy especial.

Por medio de un video, Bandai Namco anunció GUNDAM x SCUDERIA ALPHATAURI, una colaboración que llevará a esta franquicia a la pista de la F1, y le dará a los asistentes del primer Grand Prix de Las Vegas la oportunidad de adquirir un modelo especial de Gundam que solo se podrá conseguir en este evento. Esto fue lo que comentó Fabian Wrabetz, director de marketing y comunicación de la Escudería AlphaTauri:

“Gundam es una franquicia de medios querida y reconocida mundialmente con fanáticos apasionados en todos los rincones del mundo. Inmediatamente abrazamos el espíritu Gundam y estamos encantados de darles la bienvenida como socios de la Escudería AlphaTauri para el Gran Premio de Las Vegas de 2023. Esta será una colaboración inolvidable con múltiples activaciones dentro y fuera de la pista que superarán los límites de la participación de los fanáticos de una manera divertida y emocionante”.

Por su parte, Karim Farghaly, vicepresidente senior de desarrollo corporativo de Bandai Namco Entertainment America Inc., agregó:

“GUNDAM, una de las franquicias de ciencia ficción más antiguas del mundo, siempre ha podido conectarse con fanáticos de todo el mundo con sus temas destacados de heroísmo, resistencia a la adversidad y superación de enormes obstáculos, reflejando en la ficción la vida real. Desafíos que enfrentan los pilotos de F1 en todas y cada una de las carreras”.

Para todos los interesados, el kit de Gundam es el Perfect Grade Unleashed RX-78-2 pero con una combinación de colores y calcomanías exclusivas de AlphaTauri. Además, se exhibirán obras de arte especiales del RX-78-2 y Yuki Tsunoda en Las Vegas durante la carrera. Por su parte, los autos de la F1, tanto de Tsunoda como Daniel Ricciardo, tendrán calcomanías del RX-78-2 Gundam y XVX-016 Gundam Aerial en sus reposacabezas y competirán por el podio durante el gran premio inaugural de Las Vegas.

Lamentablemente, por el momento solo se ha mencionado que para obtener uno de estos modelos especiales debes asistir al Gran Prix de Las Vegas, ya que solo estarán a la venta en las dos tiendas Gundam Base Pop-Up de Elara by Hilton y The Park by MGM. Por el momento no hay información sobre si este kit estará a la venta en línea o en algún otro lado. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de SD Gundam: Battle Alliance aquí.

Nota del Editor:

Esta colaboración con Gundam luce bastante impresionante. Sin embargo, es una verdadera decepción que solo aquellos que asistan al evento tendrán la oportunidad de comprar este modelo. Esto significa que los fans tendrán que gastar una enorme cantidad de dinero y enfrentarse a los revendedores si quieren esta figura.

Vía: Bandai Namco