Review – SD Gundam Battle Alliance

En Japón existen franquicias altamente exitosas como Pokémon, Animal Crossing, One Piece, Yo-Kai Watch, entre otras que no solo se limitan a sacar a una línea de productos, pues apuestan por estar en los videojuegos, el anime, mercancía y mucho más. Y entre las marcas veteranas tenemos a la saga Gundam, misma que forma parte importante de millones de infancias. Para los no tan enterados, la saga se enfoca en contar historias espaciales de robots enormes y por supuesto, sus respectivos pilotos, los cuales constantemente luchan a favor del honor y la justicia. Todo en relación a la marca, empezó como publicaciones de manga, mismo que se extendió a figuras y obviamente, los videojuegos no pueden faltar en la lista.

En la actualidad, hay decenas de juegos relacionados a Gundam, empezando prácticamente desde la era de la NES con el género de estrategia, hasta nuestros días en los que se están enfocando un poco más en la acción. Y justo en este 2022, Bandai Namco sigue apostando por los grandes humanoides, ya que están lanzando SD Gundam Battle Alliance, proyecto que sale de la sub saga con diseños diferentes a los habituales. El día finalmente llegó y he podido echarle ya algunas horas encima, verificando exhaustivamente la parte de jugabilidad, gráficos, música, rendimiento y demás apartados que son habituales en una obra de este tipo. Todo con el fin de darles a conocer a los fans y no tan fans, si esta entrega realmente vale la pena, o si es un juego más de acción del montón, pues muchos utilizan franquicias grandes para entregar resultados no tan prometedores.

Vale la pena mencionar, que el punto de vista que están a punto de leer, no es el de un fanático super acérrimo de esta saga de máquinas, dado que solo he tenido la oportunidad de probar juegos que van por el estilo de estrategia por turnos. Sin embargo, siempre entusiasma explorar terrenos que son un tanto desconocidos.

Con todo este contexto detrás, es hora de tomar a nuestro robot de combate favorito y lanzarse a salvar la galaxia en esta nueva Atomix Review que he preparado para ustedes con mucho agrado. Y recalco una vez más, quién está escribiendo esto no es un total conocedor de este mundo espacial bastante extenso, por lo que espero alguna retroalimentación de los seguidores más aguerridos en la parte de comentarios.

Los universos explotan

La historia de SD Gundam Battle Alliance se centra en el universo G de la franquicia, teniendo como introducción una catástrofe multiversal que reúne a varios personajes famosos de la franquicia. Mismos que se enfrentan los unos a los otros, dado que evidentemente desconocen quienes son héroes y quienes so villanos en la historia.

Esto hará que los fans más cercanos de la saga no tengan idea de lo que va pasar, pues se dan distintos giros de trama que se suelen introducir en este tipo de obras crossover. Además, va a ser bastante nostálgico para muchos ver a sus personajes favoritos tener todo tipo de interacciones, sobre todo porque muchos conservan sus voces originales en Japonés.

Nosotros seremos un personaje avatar del universo Gundam , quién junto a caras conocidas como Sakura Slash y Juno, tendremos que devolver el universo a sus tiempos correspondientes. Pues como ya comenté, varios personajes de otras épocas están apareciendo donde no les corresponde, y esto puede causar un cataclismo a nivel global.

Uno de los ejemplos más claros, es que estando en la nueva realidad, los habitantes tienen una especie de transformación respecto a sus máquinas, pues se han reducido de tamaño. Concretamente, se hacen Super Deformed, característica de diseños con cabezas enormes en proporción a los cuerpos pequeños que los componen en la historia.

Sinceramente, este tipo de tramas con cruces de universos es algo que se ve de forma habitual, los ejemplos más claros son Marvel vs. Capcom o de forma reciente con la franquicia de Project X Zone para 3DS. Es una excusa tal cual para poner a diferentes personajes en un entorno que se pueda aplicar cualquier regla, después de todo es una historia alternativa de esta saga.

No obstante, esto no tiene porque ser malo, dado que esta clase de juegos se enfocan principalmente en las mecánicas de combate, las cuales vamos a abordar en el siguiente segmento de la reseña. Además, el fanservice que contiene con diálogos entre caras conocidas que son completamente ajenas entre ellas, va a gustar bastante a quienes están siguiendo constantemente los diferentes relatos de la marca propiedad de Bandai.

Destruir, pelear y mejorar el arsenal

La jugabilidad de SD Gundam Battle Alliance es la de un RPG de acción, que a la vez posee uno que otro factor de Shooter y Hack and slash. En el cual vamos a utilizar a las queridas máquinas para cumplir diversas misiones. Todo en un escenario en tres dimensiones, que para mala suerte no son tan abiertos, más bien, son pasillos con escaza exploración, dado que deberemos llegar de un punto A a uno B.

Y obviamente, durante el trayecto habrá que derrotar enemigos al estilo de beat em up para pasar sección por sección, esto gracias a la gama de movimientos con los que cuenta el Gundam. Esto incluye atacarlos con armas a distancia como balas láser y misiles, aunque también todo puede irse por un lado más arriesgo, con ataques de corta distancia ya sea con espadas o los puños propios del robot de anime.

Lo importante aquí, es saber como dirigirse a los adversarios, pues algunos son resistentes a las balas y otros son muy rápidos como para alcanzarlos con los movimientos cuerpo a cuerpo. Incluso, si logramos dominar los controles, podemos ejecutar combos que hagan uso de todo el arsenal para drenar la barra de vida de estos rivales en segundos, pero si no pensamos a tiempo, serán los que nos pongan fin en segundos.

Debo decir, que en un inicio los controles pueden sentirse un poco toscos, y eso es evidente, ya que el movimiento de los personajes es lento si caminos de la forma convencional. Pero, para existe el uso de las turbinas y así desplazarnos mucho más rápido. Aunque esto no es eterno, ya que tanto los ataques cercanos, así como el boost para moverse, ocupan una barra de stamina, la cual se termina y necesita de enfriamiento para volver a usarlos.

Lo más interesante de todo, es el conocer de que tipo es nuestro Gundam y tras eso planear las mejores estrategias de ataque, dado que hay algunos dedicados al disparo, que evidentemente no son buenos en ataque cercano. Otros buenos con los golpes uno a uno, pero malos a la distancia. Y algunos más que tienen las características equilibradas, y por ende, pueden ser un poco complicados de dominar.

Vale la pena mencionar, que como en todo RPG los atributos de los personajes van a tener que crecer, y esto es gracias a la acumulación de experiencia, pero solo es para el piloto, quién al subir misiones podrá poder más habilidades al robot. Por su parte, para modificar las máquinas, hay que utilizar las monedas que salen al derrotar enemigos, y en el taller de Mechas nos pedirán cierta para cantidad, y que así se les modifiquen atributos como el ataque cercano, distante, agilidad, vida, defensa y más.

Pero eso no es todo en cuanto a la parte RPG del juego, pues también hay que sumar a las piezas intercambiables, son una especie de equipables que nos aumentarán ciertas habilidades. Digamos que son una especie de armaduras de Final Fantasy, las cuales nos aumentan desde defensa, hasta dar una mejora a restauración del enfriamiento y poco más.

Regresando a los movimientos del personaje, no solo tenemos los golpes cuerpo a cuerpo y los disparos. Ya que para estos hay tipos de ataque, pues si se mantienen apretados los botones podemos desde ejecutar a los enemigos de un golpe, hasta lanzarlos en el aire para perseguirlos mediante un salto y continuar el combo pero ahora por los aires, sin duda, estos elementos hack and slash les van a gustar a los conocedores del género.

A todo eso le podemos sumar el botón de defensa, que nos va ayudar a cubrirnos de ataques que fácilmente pueden quitarnos gran cantidad de vida, misma que se puede curar con los kits de primeros auxilios que se obtienen en el mapa. Y claro, no puedo olvidarme de los ataques especiales, mismos que desatan la ira del personaje tras llenar una barra de color amarillo. No está de más comentar, que recomiendo totalmente usarlo a espaldas del rival, ya que así la cantidad de daño es mucho mayor.

Cada uno de los diferentes robots tiene un especial diferente, por lo que recomiendo no encasillarse con solo uno, pues así puedes encontrar el que se adecúe a tu modo de juego. También, debo resaltar que los Gundam suben de nivel de forma individual, por lo que subir los atributos no va ser sencillo, pues necesitas muchas monedas del juego para subir a todos a sus capacidades máximas de combate.

El trabajo en equipo es necesario para ganar

Otro de los factores sumamente importantes para SD Gundam Battle Alliance, es el compañerismo de personajes, dado que en prácticamente todas las misiones iremos acompañados de dos aliados adicionales. Mismos que también atacarán a los enemigos, y pueden sacarnos de algún apuro en caso de que sea necesario cargar vida.

Sí, puede ser que su inteligencia artificial no sea la más óptima, pero al menos sirven para distraer a los rivales mientras nos tomamos un respiro en las batallas con los diferentes jefes de escena. Además, si somos derrotados y ya no contamos con el kit de primeros auxilios, ellos pueden sacrificar sus objetos para revivirnos y regresar a la batalla.

Vale la pena mencionar, que el trabajo en equipo también se puede ejecutar con personas reales, pues hay un modo local en el que nos acompañan dos amigos en una misma consola. Por su parte, también hay modo de juego online, mismo en el que nos emparejan con otros usuarios, eso sí, no se toma tanto en cuenta el nivel para que nos coloquen con alguien que tenga nuestra misma condición.

En cuanto a la dificultad del juego, debo decir que puede ser un paseo en el parque al inicio, pero las cosas se pueden tornar complicadas tras avanzar en las misiones auténticas y de ruptura. Las cuales te indican el nivel recomendado que debe tener tu Gundam para poder entrar, y es importante mencionar que se deben tratar de seguir las instrucciones, de lo contrario, va a ser toda una proeza ganar la misión en concreto.

Pasando a la parte de los jefes, casi todos ellos son parecidos, resaltando que cuentan con una barra de vida enorme en comparación a los enemigos normales del mapa. Son básicamente esponjas de daño, y realmente no hay distintas mecánicas para derrotarlos; básicamente hay que esquivar con gran certeza y esperar algún punto en el que esté descuidado para disparar a sus espaldas, o utilizar el especial para bajarle mucha vida.

Como un cierre prematuro a la jugabilidad, se puede decir que es un RPG de acción entretenido, pero es mejor si se disfruta en sesiones pequeñas, pues al igual que con los musou, las cosas se tornan un tanto repetitivos. Esto lo menciono, porque en casi toda misión hay que cruzar el escenario derrotando avatares, para así llegar a la meta y derrotar al jefe de turno. Pocas veces esto llega a cambiar, por lo que tomarse un descanso de vez en cuando nunca está de más.

Eso sí, quienes ya estén acostumbrados a este tipo de juegos no tendrán problema alguno, con horas y horas de farmeo disponibles, ya sea que estemos en modo solitario o vayamos en compañía de más personas. Tal cual, se puede tomar como si de un hack and slash se tratase, pero claro, el factor de diversión dependerá del usuario y sus gustos personales.

Gráficos que pueden variar y música llena de acción

Los gráficos de SD Gundam Battle Alliance pueden ser un punto de debate, dado que en PC, consolas Xbox y PlayStation (sobre todo en nueva generación) todo luce de forma bastante decente. Pero la versión que probé de Switch podría no ser la mejor, dado que la resolución es baja y las caídas de cuadros se hacen notar con muchos enemigos en pantalla.

Por su parte, la ambientación de escenarios es bastante sencilla, algo que verdaderamente va a pasar desapercibido, pues básicamente los mapas están totalmente vacíos. Lo único con lo que se puede interactuar son con algunas cajas con dinero, alguno que otro edificio, los propios enemigos y tal vez algún botón que sirva para abrir puertas.

Donde si puedo destacar realmente la opinión es en el diseño de los Gundam, pues se nota la atención al detalle en cada uno, teniendo un parecido prácticamente idéntico a sus diseños de origen .Claro, en estas versiones se tienen que ver estilo chibi, pero créanme eso no hará que cambies de opinión respecto a los bellos que lucen.

Por su parte, tenemos a los diseños 2D clásicos estilo de anime, realmente es un estilo que los juegos publicados por Bandai Namco suelen utilizar en adaptaciones de este tipo. No tengo ningún tipo de queja aquí, dado que los nuevos modelos de personajes clásicos son muy buenos, y a eso le podemos sumar que muchos conservan a sus actores de voz originales en japonés.

En cuanto a la música del videojuego, es bastante atrapante en los momentos que nos debe enganchar, ya sea cuando recorremos los distintos niveles o cuando nos enfrentamos a un jefe secundario o principal. Eso sí, va a ser un poco complicado quedarse con alguna tonada grabada en la cabeza, en especial para los que no son tan fanáticos de Gundam.

Por último, el apartado de sonido es digno de mencionarse, ya que se puede sentir cada láser, golpes, ascensos de naves, turbos de los Gundam, entre más detalles al oído. Sin duda, elementos que siempre se agradecen tener, por lo que no hay ningún tipo de problemas por esta parte, digamos que cumplen con su misión destinada desde el inicio.

Una aventura espacial que podría no ser para todos

En conclusión, quiero resaltar que SD Gundam Battle Alliance es un título entretenido, pero que tal vez se pueda tornar repetitivo al poco tiempo de haber iniciado la partida. Después de todo, solo hay que ir derrotando enemigos, llegar a la meta y ganarle al jefe de turno. Mecánica que se va a quedar así casi todo el juego.

Claro, las opciones de personalizar al mecha son bastante interesantes, ya sea subiendo el nivel de los atributos o simplemente teniendo ayuda de los equipables. Por su parte, el catálogo de robots es bastante extenso, por lo que nunca está demás probar cual se adecua a tu estilo de juego, ya sea distancia, cuerpo a cuerpo o equilibrado.

La parte de la historia va dirigida claramente a los más fanáticos de la franquicia, ya que encontraremos a varios personajes de este universo mezclando sus respectivas historias y motivaciones. Yo que no soy un seguidor acérrimo comprendí muy poco, por lo que recomendaría previamente tener un poco de noción respecto a la marca. No es obligatorio, pero esto es por si quieren disfrutar la historia.

¿Es un juego disfrutable? Sí. Pero no se si realmente recomendarlo de forma general. Si eres fanático de los RPG de acción, es probable que te guste, pero tal vez pueda llegar a ser cansado por momentos. Al final, es una lanzamiento más enfocado a quienes disfrutan de estos robots desde hace tiempo, no hay mucho más que decir.

El juego está disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC.

La versión que probamos para esta reseña fue la de Switch.