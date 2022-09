La próxima semana por fin se estrenará Cyberpunk: Edgerunners, el anime a cargo de Studio Trigger. Aunque la espera ya no es tan larga, CD Projekt Red quiere que los fans tengan la oportunidad de disfrutar de esta producción antes de lo planeado. De esta forma, se ha anunciado que la serie tendrá una premier previo a su llegada oficial a Netflix.

Por medio de sus redes sociales, se confirmó que los primeros tres episodios de Cyberpunk: Edgerunners se transmitirán por Twitch el próximo 12 de septiembre a las 7:00 PM (hora del Centro de Europa), o 12:00 PM (hora de la Ciudad de México). Es importante mencionar que la transmisión tendrá el doblaje en inglés, y CD Projekt Red asegura que el evento será amigable para todos aquellos que deseen co-transmitirlo en sus canales de esta plataforma. Esta es la descripción de la serie:

Don't miss the chance to watch the first three episodes of Cyberpunk: Edgerunners before its official premiere!

🎉 Come and join our watch party on @Twitch on Monday, September 12th at 7 PM CEST 🎉

P.S. The event is co-streaming friendly! Learn more: https://t.co/En1ICtcc6n pic.twitter.com/AgN2FuiKOk

— Cyberpunk: Edgerunners (@edgerunners) September 7, 2022