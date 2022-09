Hoy ha sido un día bastante interesante para los usuarios de Cyberpunk 2077. Por medio de una presentación especial se reveló el primer vistazo a Phantom Liberty, el esperado DLC para este título. Sin embargo, también se ha confirmado que el soporte para el juego en PlayStation 4 y Xbox One ha llegado a su fin el día de hoy.

Por medio de la presentación de Night City Wire se confirmó que el día de hoy, 6 de septiembre, estará disponible la actualización 1.6 de Cyberpunk 2077, la cual nos permite asumir el papel de David Martínez, el protagonista de Edgerunners, en una historia que se desarrolla a la par de los eventos de la aventura principal. De igual forma, se agrega nuevo contenido cosmético.

La actualización 1.6 está disponible para los usuarios de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el día de hoy. Sin embargo, también se confirmó que esta versión le pone fin al soporte de Cyberpunk 2077 en consolas de previa generación. Aunque no se descarta la posibilidad de ver algún tipo de hotfix en estas plataformas, el DLC de Phantom Liberty, así como cualquier otro contenido significativo que veamos en un futuro, no llegará a PlayStation 4 y Xbox One.

Sin duda alguna, una noticia que decepcionará a más de uno, especialmente considerando todas las controversias que estas versiones protagonizaron durante el lanzamiento de Cyberpunk 2077. En temas relacionados, aquí puedes conocer más sobre el DLC de Phantom Liberty.

Nota del Editor:

Es una lástima que el soporte de Cyberpunk en PS4 y Xbox One haya llegado a su fin. Más que nada, esto refuerza la idea de que este título no debió llegar a estas consolas, y su lanzamiento debería haber sido exclusivo de la nueva generación.

Vía: Cyberpunk