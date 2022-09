Los costos de los videojuegos han aumentado en los últimos años. Sin embargo, es probable que actualmente tu Xbox Series X te esté costando más dinero de lo que piensas. Aunque ya gastaste $13,999 pesos por esta consola, un nuevo reporte ha revelado que podrías perder casi $3 mil pesos al año por tan solo tener tu consola encendida.

De acuerdo con Alex Hern, experto en tecnología de The Guardian, un Xbox Series X de lanzamiento aumenta el precio de la electricidad que pagas. Aquí se asegura que por un año de mantener la consola encendido o en modo de reposo, tu factura de luz aumentará en £132 libras, o poco más de $3 mil pesos al año. En comparación, el PS5, bajo las mismas condiciones, aumenta lo que tienes pagar por solo £4 libras, o poco más de $90 pesos al año.

It's generally rare for a standby mode to use as much power as a Series X does, which is why I'm highlighting it. There's been no other easy wins in my house – the router also uses around £140 a year, but for obvious reasons you're less likely to want to switch that off

— alex hern (@alexhern) September 5, 2022