Harry Styles le habría escupido a Chris Pine

El festival de cine de Venecia se llevó a cabo hace poco, con grandes momentos como el aplauso extendido a Brendan Fraser con su película de The Whale, la cual ahora es una de las contendientes al Óscar. Y ahora, mediante un video se ha mencionado que el actor y cantante, Harry Styles, le habría escupido ni más ni menos que su compañero, Chris Pine.

En dicho video, se ve a Styles buscando su lugar para la ceremonia de la locación, para después pasar a un gesto que hace con la boca, dejando de aplaudir y mirando hacia el suelo. Después de esto se le ve sonreír y mirar una vez más hacia el suelo, ante esto los fans pensaron que le había escupido, algo que realmente no queda claro, pues Pine no reaccionó.

Aquí lo puedes ver:

Did Harry Styles just spit on Chris Pine?? #DontWorryDarling pic.twitter.com/V79mMi8CQs

— Matt Ramos (@therealsupes) September 6, 2022