Todo esto llega a Xbox Game Pass a partir de hoy

Xbox no quiere que comiences septiembre con las manos vacías. De esta forma, el día de hoy se ha revelado la nueva lista de juegos que llegarán a Game Pass, con títulos que estarán disponibles en cuestión de solo un par de horas.

Sin embargo, a diferencia de otros meses, en donde vemos grandes propuestas por parte de Xbox y estudios third party, la selección de esta ocasión bien podría ser olvidada dentro de poco, ya que no hay una carta genuinamente fuerte en la selección. Esto es lo que llegará a partir del día de hoy:

–Disney Dreamlight Valley: Founder’s Edition (Nube, Consola y PC) – Disponible hoy

–Opus Magnum (PC) – Disponible hoy

–Train Sim World 3 (Consola y PC) – Disponible hoy

–Ashes of the Singularity: Escalation (PC) – 13 de septiembre

–DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace (Nube, Consola y PC) – 13 de septiembre

–You Suck at Parking (Nube, Consola y PC) – 14 de septiembre

–Despot’s Game (Consola y PC) – 15 de septiembre

-Metal: Hellsinger (PC y Xbox Series X|S) – 15 de septiembre

De la lista, Disney Dreamlight Valley: Founder’s Edition y Metal: Hellsinger son los que más llaman la atención. El primero es un simulador de vida, similar a Animal Crossing, pero con una temática de Disney. Por otro lado, el segundo título es un FPS rítmico que muchos jugadores han estado esperando por años.

Nota del Editor:

No todas las listas pueden ser ganadoras. Aunque hay experiencias que vale la pena darles la oportunidad, como Metal: Hellsinger, la selección de esta ocasión no se logra comprar con algunas de las últimas selecciones, en donde hemos visto títulos como Immortal Fenyx Rising y más.

Vía: Xbox