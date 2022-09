Cuando se anunció la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, muchos esperaban que esto le diera a los usuarios de Game Pass acceso al extenso catálogo de esta compañía. Aunque por el momento esto no ha pasado, un nuevo comunicado por parte de Phil Spencer, jefe de Xbox, ha compartido más detalles sobre los juegos de Activision y Blizzard que podemos esperar para este servicio.

En una nueva actualización sobre la compra de Activision Blizzard, Spencer señaló que Overwatch, Diablo y Call of Duty formarán parte del catálogo de Xbox Game Pass en un futuro. Aunque por el momento no hay detalles, es muy probable que el directivo se refiera a las entregas más recientes de cada franquicia. Esto fue lo que comentó:

“Estamos ampliando las opciones de dos maneras: a través de la creación de Game Pass, que brinda a los jugadores una opción de suscripción; y al traer más juegos a las plataformas móviles, incluso a través de nuestra tecnología de transmisión de juegos en la nube. Los servicios de suscripción como Game Pass hacen que los juegos sean más asequibles y ayudan a los jugadores de todo el mundo a encontrar su próximo juego favorito. Game Pass permite a los desarrolladores llevar más juegos a más jugadores, no a menos. Tenemos la intención de hacer que la biblioteca de juegos muy querida de Activision Blizzard, incluidos Overwatch, Diablo y Call of Duty, esté disponible en Game Pass y hacer crecer esas comunidades de juegos. Al ofrecer aún más valor a los jugadores, esperamos seguir haciendo crecer Game Pass, extendiendo su atractivo a los teléfonos móviles y cualquier dispositivo conectado”.

De igual forma, su comunicado indicaría que los juegos de Overwatch, Diablo y Call of Duty no solo estarían disponibles en consolas y PC, sino también en la nube. Junto a esto, Spencer ha señalado que la compra de Activision Blizzard será similar a lo visto con Mojang, en el sentido de que seguiremos viendo sus juegos en otras plataformas, como PlayStation.

Nota del Editor:

Será interesante ver cuáles serán los otros juegos que veremos en Xbox Game Pass. Aunque Overwatch, Diablo y Call of Duty llaman mucho la atención, no hay que olvidar a propiedades como Crash Bandicoot, Starcraft, World of Warcraft y más que valen mucho la pena.

Vía: Phil Spencer