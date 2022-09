Se revela el nuevo final de Spider-Man: No Way Home

Con Spider-Man: No Way Home: The More Fun Stuff Version llegando a los cines de todo el mundo a partir del día de hoy, muchos fans no pueden esperar un solo segundo para ver todas las novedades que esta versión extendida tiene para nosotros. De esta forma, se ha revelado que aquí se nos presenta una nueva escena post-créditos.

Gracias a que Spider-Man: No Way Home: The More Fun Stuff Version ya se encuentra disponible en los cines de varias regiones, el público ha comenzado a revelar todas las novedades que los 11 minutos adicionales tienen para nosotros. De esta forma, se ha mencionado que la nueva escena post-créditos aclara una de las mayores dudas que nos dejó la versión original de la cinta.

En lugar de presentarnos el tráiler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la nueva escena post-créditos nos muestra a Betty Brant organizando una serie de fotos sobre del decatlón académico de Homecoming, así como el viaje a Europa de Far From Home. Sin embargo, no hay rastro alguno de Peter Parker.

Cuando No Way Home se estrenó, muchos se preguntaron cómo es que el hechizo de Doctor Strange funcionaba. De esta forma, la nueva escena aclara varias de las dudas que los fans tenían. En temas relacionados, aquí puedes ver el tráiler de esta versión extendida. De igual forma, Kemit llega a Marvel ‘s Spider-Man con un mod.

Vía: Comicbook