Tráiler revela imágenes no vistas de Spider-Man: No Way Home

Es un hecho que dentro de un par de días más llegará Spider-Man: No Way Home – The More Fun Stuff Version, siendo así la versión extendida de la cinta que se estrenó el año pasado en los cines. Y ahora, mediante un nuevo tráiler se revelan algunas imágenes que nunca llegaron al corte final, muchas de ellas ya se habían dado a conocer desde hace meses.

Entre ellas está la de Peter Parker mostrando sus poderes a los compañeros de clase y la de Spider-Man atrapando a un malhechor que ha robado a las personas, curiosamente el intérprete del ladrón es el hermano de Tom Holland, Harry. Por su parte, también hay pequeños fragmentos en los que se ve a Andrew Garfield y Tobey Maguire interactuar.

Aquí puedes ver el video:

Vale la pena mencionar, que esta versión extendida de Spider-Man: No Way Home es bastante esperada por una razón, y eso es la aparición de más escenas donde aparezcan los héroes de otros universos. Sin embargo, Sony no ha comentado que tanto van a aparecer, solo se comenta que habrá 11 minutos adicionales de contenido nunca antes visto.

Recuerda que la cinta se estrena en cines el 1º de septiembre.

Vía: The Direct