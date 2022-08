Aunque solo estamos a un par de meses del primer aniversario de Spider-Man: No Way Home, los fans del MCU y del arácnido no pueden esperar un solo segundo más para disfrutar de esta película una vez más en la pantalla grande. Por suerte, este deseo se cumplirá el próximo mes. De esta forma, por fin se ha revelado el primer teaser de la nueva versión de esta cinta que regresará a los cines.

Por medio de sus redes sociales, se compartió el primer teaser de Spider-Man No Way Home: The More Fun Stuff Version. Esta versión no solo nos permitirá revivir esta película en todo su esplendor, sino que también incluirá 11 minutos de contenido nunca antes visto.

Get tickets NOW for #SpiderManNoWayHome, returning to movie theaters with more fun stuff September 2! 🕸 Experience it one more time on the big screen!

🎟: https://t.co/M3h8IGEjNg pic.twitter.com/jjeAYaFi5d — Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) August 23, 2022

Aunque por el momento los detalles sobre el nuevo contenido sobre un misterio, en el teaser podemos ver a Peter escalando las paredes de su escuela para entretener a sus compañeros de clase, por lo que seguramente veremos más contenido de este tipo una vez que la película regrese a los cines.

Spider-Man No Way Home: The More Fun Stuff Version se estrenará en México el próximo 1 de septiembre de 2022. En temas relacionados, puedes conocer más sobre las diversas fechas de estreno aquí. De igual forma, se revelan nuevos detalles sobre el futuro de Tom Holland en el MCU.

Vía: Sony