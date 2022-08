Movie Review – Pokémon: The Arceus Chronicles

El cine Pokémon

Como franquicia, Pokémon siempre ha sido multifacético. En cuanto los videojuegos se comenzaron a convertir en todo un fenómeno a mediados y finales de los noventa, tanto Nintendo, como The Pokémon Company, entendieron que tenían entre las manos un producto con un enorme potencial para ser un éxito más allá del gaming. De esa forma, se creó un icónico anime que solo potenció más a la serie y que evidentemente, terminaría derivando en largometrajes que incluso conquistaron las salas de cine. A pesar de que podríamos decir que en la actualidad, una nueva cinta de Pikachu y compañía no es la gran cosa, la realidad es que dentro de la comunidad sigue habiendo un gran interés. Durante nuestra visita a los Pokémon World Championships 2022 celebrado en la ciudad de Londres, tuvimos la oportunidad de estar en un screening especial en el que pudimos ver Pokémon: The Arceus Chronicles, película que se estará lanzando el próximo 23 de septiembre en Netflix. ¿Vale la pena que le dediques tiempo o es mejor ver otra cosa?

Juzgar productos como Pokémon: The Arceus Chronicles puede ser más complejo de lo que parece, esto por diferentes factores como el tipo de público al que va dirigido, tanto en término de edad, como en qué tan familiarizado estás con lo que se ha hecho recientemente en este universo. Al menos en mi caso, el último encuentro que tuve con la serie si de películas hablamos, fue con Pokémon: Mewtwo Strikes Back, la cual, como seguramente sabes, es básicamente un remake de aquella primera cinta que muchos de nosotros de niños recordamos con especial cariño. Sí, la vi por pura nostalgia y la verdad es que no quedé tan contento. A pesar de lo anterior, la idea de tener algo así basado en el fantástico, Pokémon Legends: Arceus, indudablemente llamaba mi atención. Vaya sorpresa la que me llevé al encontrarme con una cinta que en realidad, son capítulos pegados del actual anime y que en realidad, falla fuertemente en más de uno de sus apartados.

¿De verdad es una película?

Me parece que antes de pasar a contarte un poco de qué trata Pokémon: The Arceus Chronicles y claro, de darte mi opinión de la historia que se nos cuenta, es importante aclarar qué tipo de producto es, pues más que una película tradicional, en realidad estamos ante una serie de cuatro capítulos especiales que se hicieron para Pokémon Journeys: The Series lanzados en enero de este año en Japón con la principal misión de promover o promocionar Pokémon Legends: Arceus, juego que seguramente recordarás, se estaba lanzando en aquella época. Sí, a pesar de que se está vendiendo como un nuevo largometraje para Netflix en nuestra región, la verdad es que solo es más del anime antes mencionado, esto para bien, pero sobre todo para mal.

Dicho lo anterior, te cuento que Pokémon: The Arceus Chronicles arranca cuando en uno de sus viajes, Ash, Goh y Dawn, llegan a la región de Sinnoh en donde conocen a Cynthia, quien en un evento especial, les da un tour por lo que fue el pasado de todo este mundo e incluso, de cómo fue el origen de cosas como la pokebola. De pronto y sin mucha explicación, nuestros héroes reciben un mensaje críptico del Pokémon legendario, Arceus, el cual, les indica que deben de investigar un extraño suceso en Monte Coronet. Ahí, además de encontrarse con el siempre querido Broke, se enteran de que el Team Galactic está empeñado en encontrar a su líder abriendo portales hacia otras dimensiones y claro, poniendo en riesgo a todo el mundo.

¿La historia tiene algún sentido o fundamento real? La verdad es que no, mucho menos si nunca has visto el anime antes mencionado. Con esto me refiero a no tanto al tema de si tienes que haber visto la serie antes, sino más bien al simple hecho de que las cosas ocurren sin mayor explicación y de que los personajes las aceptan sin chistar. Sumado a lo anterior, al menos en mi caso, los avances de la película me vendieron otra cosa. Yo tenía la idea de que Pokémon: The Arceus Chronicles era una especie de isekai en el que Ash y compañía viajarían al pasado como pasa en el juego, lo cual, daría nos daría la oportunidad de saber más del origen del lore de todo Pokémon mientras visitamos estas aldeas japonesas muy del periodo Edo. Pero no, este no es el caso, pues en su lugar, estamos frente a una cinta en la que la mayor parte del tiempo vemos a los personajes flotando en dimensiones desconocidas que usan de fondo colores sin mucho sentido.

La verdad es que ni caso tiene que me meta a cosas como desarrollo de personajes, profundidad narrativa ni evolución de historia. Pokémon: The Arceus Chronicles no tiene nada eso. Los personajes son exactamente los mismos seres planos y sin personalidad que vemos al inicio, que los que tenemos al final. Además de que bajo mi entendido, poco aporta en lo que es el lore general del anime. Es decir, incluso si eres fan de la serie, te podrías saltar por completo este producto y en realidad no pasaría nada. Sí, yo sé que va a salir alguien con el argumento de “es para los fans del anime”, pero creo que me parece una justificación un tanto débil ante de algo que se está vendiendo como película y sobre todo, ante un proyecto que se siente totalmente falto de corazón y de personalidad. ¿Fan service? Sí, tiene varios momentos de esos, ninguno tan digno de destacarse.

¿Y acaso hay algo bueno o todo es negativo? La verdad es que si bien, la mayor parte del tiempo solo estaba esperando a que de alguna u otra forma, la cinta milagrosamente levantara y me sorprendiera, sí hay un par de escenas de acción y de humor muy divertidas. Ash sigue siendo este optimista insufrible que justamente le sirve a Pikachu de burla. Pikachu sigue y seguirán siendo lo mejor y más destacado de este duo. En mi opinión, ni Goh ni Dawn le llegan ni a los talones a Broke y a Misty. Ni qué decir de los villanos. Team Galactic no es ni de cerca todo el carisma que el Equipo Rocket reflejaba gracias a nuestros siempre adorados, Jessie, Jamesmememes y Meowth.

Producción que quedó a deber

La producción de anime moderno siempre da de qué hablar. En especial las series más conocidas y queridas, son puestas bajo la lupa para ver qué tipo de avances se han hecho en este apartado, más si hablamos de largometrajes o especiales. De este lado, tenemos que recordar que al final del día, Pokémon: The Arceus Chronicles no es una cinta como tal, sino tan solo una extensión de Pokémon Journeys: The Series, sin embargo, creo que también estaríamos siendo demasiado condescendientes sino puntuamos lo flojos que son muchos de sus valores visuales y auditivos.

En general, puedes esperar algo bastante estándar de la presentación de Pokémon: The Arceus Chronicles, es decir, si ya viste el anime al que representa, tienes una muy clara idea de qué esperar, si no, te cuento que estamos frente a una animación mayormente acartonada y con poca vida fuera de la acción. Indudablemente, el esfuerzo se ve justamente cuando Pikachu y compañía entran en batalla. Aquí tenemos escenas bastante vivas y hasta emocionantes por momentos, pero tampoco esperes algo tan destacado o que te haga vibrar. Hay una escena sobre todo que me impresionó mucho por su baja calidad. Ésta ocurre cuando un helicóptero se acerca a los protagonistas moviéndose como si solo fuera una imagen PNG sobre un fondo en el que las proporciones no coinciden de ninguna manera. No me explico cómo nadie de la producción dijo algo al respecto.

De igual forma, la música me pareció algo sin encanto y lejos, pero muy lejos de lo que por ejemplo, Junichi Masuda nos ha entregado a lo largo de los años dentro de la serie principal. Puedes esperar lo mismo de los efectos sonoros.

¿Es mucho pedir? Sí, puede ser que esté siendo más severo de lo que debería con el tipo de producto que es Pokémon: The Arceus Chronicles, no obstante, como ya te lo contaba, la promoción que se le está dando es de que es una cinta hecha y derecha de la serie, incluso entre los asistentes al screening especial en el que la vimos, existía algo de confusión por los bajos valores de producción que pudimos apreciar en la pantalla cuando la función terminó.

Nada que merezca tu atención

Para este momento de la reseña, seguro que ya sabes más o menos para dónde va la conclusión. Si en los últimos meses has venido disfrutando de lo que es Pokémon Journeys: The Series, es probable que encuentres algo de valor en Pokémon: The Arceus Chronicles, pero igual, será mejor que mantengas tus expectativas en un nivel bastante conservador. Si por el contrario, eres de los que lleva tiempo alejado del anime de esta franquicia y solo te interesaba esta cinta por el setting que supuestamente tiene, te diría que mejor inviertas ese tiempo en ver algo más dentro de la plataforma de streaming.

Una historia floja sin mucho qué aportar, personajes claves sin ninguna clase de evolución, y una producción que está lejos de los estándares actuales de este tipo de productos y de lo que uno esperaría de una franquicia como Pokémon, son solo algunos de los elementos que hacen de Pokémon: The Arceus Chronicles una cinta difícil de recomendar incluso para los fans de Pikachu y de todo lo que lo rodea.