Versión extendida de Spider-Man: No Way Home ya tiene fecha de estreno

Hace algunas semanas atrás se confirmó que Spider-Man: No Way Home regresaría a las salas de cine, esto bajo el subtítulo de The More Fun Stuff Version, la cual va incluir escenas adicionales de todos los personajes. Sin embargo, no se había mencionado nada acerca de la fecha de estreno, pero esto ha cambiado hace poco tiempo para fortuna de los fans.

Mediante un comunicado oficial, Sony Pictures confirmó que el próximo primero de septiembre ( por lo menos en Estados Unidos y México) los usuarios podrán esperar la película en su cine favorito. Además, se comenta que habrá nuevo contenido en relación a los otros Spider-Man, por lo que será una gran oportunidad para ver más escenas de Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Swinging soon to a theater near you! Check out the global releases for #SpiderManNoWayHome – The More Fun Stuff Version and save the date! 🕸 📆 pic.twitter.com/30WtpmMQ0H

— Sony Pictures (@SonyPictures) July 19, 2022