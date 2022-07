Pese a que Spider-Man: No Way Home ha sido todo un éxito para Disney, Sony y todos los involucrados, parece que el futuro de Peter Parker en el MCU sigue sin ser claro. Hace tiempo se reveló que los productores de estas películas estaban buscando que Tom Holland, Zendaya y Jon Watts regresen a este universo. Ahora, un nuevo reporte ha revelado cómo van estos planes, y no suenan muy alentadores.

De acuerdo con una investigación sobre el estado actual de Sony, The Ankler ha mencionado que por el momento no hay planes concretos con Spider-Man. Pese a que los deseos de los productores siguen en pie, por el momento se desconoce si Holland, Zendaya y Watts están interesados en regresar. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Es posible que Sony no tenga el banco más grande en términos de franquicias, pero sabiamente hizo un trato con Marvel Studios para llevar a su personaje principal, Spider-Man, al MCU, lo que ayudó a que las películas de Spidey en solitario del estudio fueran imperdibles. Y aunque hay planes en marcha para otra trilogía de Spidey protagonizada por Tom Holland, no creo que haya firmado un acuerdo todavía, por lo que esos planes no son oficiales por ahora. Dicho esto, estoy seguro de que más aventuras de Spidey con Holland son una prioridad para Rothman & Co., que también cuenta con él como ancla de su incipiente franquicia de Uncharted”.

Considerando que Spider-Man se ha convertido en una mina de oro para Sony, con sus últimas dos películas en solitario, generando más de mil millones de dólares en taquilla, es obvio que la compañía no quiere soltar a este personaje. Sin embargo, Tom Holland ha mencionado en múltiples ocasiones que está listo para tomarse un descanso del cine, e incluso no descarta la idea de dejar el traje del arácnido de lado.

Rumores han señalado que Marvel está planeando una nueva trilogía con Holland en el papel principal, mientras que otras fuentes aseguran que una cuarta cinta introduciría a Miles Morales, quien tomaría el rol de Spider-Man en el MCU en un futuro. Actualmente, no hay información oficial al respecto.

La primera trilogía del MCU podría considerarse como el origen de Spider-Man, y una nueva colección de películas bien podría presentarnos con algunas de las historias que tanto conocemos. Con rumores de una adaptación de Secret Wars en el MCU, sería extraño no ver a este personaje en este evento, especialmente considerando su importancia en estos cómics.

Vía: The Ankler