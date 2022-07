Presentan diseño del primer Spider-Man abiertamente gay

El mes del orgullo LGBT ha terminado, y en este las compañías más importantes del entretenimiento ofrecieron todo tipo de apoyo, esto con películas como Lightyear y todo el contenido nuevo de Xbox con la temática. Por su parte, Marvel no se quiso quedar atrás con la celebración, por lo que ya dieron a conocer al primer Spider-Man gay de la historia.

Este llegará a las publicaciones del exitoso cómic, Edge of Spider-Verse, y quién estará a cargo de la adaptación será el novelista y guionista de dibujos, Steve Foxe. Para los que no lo conozcan, ha estado lideró proyectos como X-Men ‘92: House of XCII, Rainbow Bridge, Archer & Armstrong Forever y algunos más que han sido leídos por miles de personas.

Es así, que el usuario conocido como Krisanka ya dio a conocer al mundo sobre su diseño. Aquí lo puedes ver:

Web-Weaver

my design for the brand new Spider, debuting in Edge of Spider-verse 5 pic.twitter.com/vl2qVUtGVq — krisanka (@kristaferanka) June 23, 2022

Web-Weaver mi diseño para el nuevo Spider, debutando en Edge of Spider-verse 5

El personaje llevará el nombre de Web Weaver, quién originalmente es un diseñador de modas que obtuvo poderes de este insecto mediante la picadura ya conocida por todos los fanáticos de la franquicia. La publicación para su entrada en Edge of Spider-Verse será el próximo 5 de septiembre, eso abarca tanto el formato digital como el físico clásico.

No está de más comentar, que en ningún momento se menciona directamente que es gay, pero por las publicaciones de los creadores se pudo notar el uso que se le dio a la bandera que representa a la comunidad. Con el primer paso con este héroe bastante popular, es posible que la casa de los cómics luego de una nueva identidad a otros personajes conocidos.

Vía: Krisanka