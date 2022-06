Secret Wars de Marvel se vuelve tendencia

El día de hoy es motivo de celebración para los fans de Marvel, dado que se ha anunciado la quinta fase del universo cinematográfico de esta marca que empezó con una historia en 2008 con Iron Man. Y gracias a este comunicado la emoción de los fans ha aumentado, esto se debe a la posibilidad de tener el evento de Secret Wars en la pantalla grande.

Esto es lo que comentó el productor Kevin Feige, acerca de una gran saga que se avecina para la próxima etapa de la vida de los héroes:

Películas y series nos han llevado hasta este punto. Está el multiverso aparecido en Spider-Man: No Way Home y Dr. Strange 2, la alteración del tiempo en la serie de Loki, la ayuda de Nick Fury hacia los Skrulls y mucho más. Por lo que ahora será cuestión de tiempo para tener un anuncio explícito de que Secret Wars ya es todo un hecho.

Aquí algunas reacciones de los fanáticos en redes sociales:

Better put secret wars in phase 6 otherwise it’ll feel rushed. Doom hasn’t been fully flushed out yet, same with kang https://t.co/Lx4ZYAP08Z

If secret wars gets announced I’m gonna freak the fuck out https://t.co/o6BBThNyj5

I'm going to throw my hat in with everyone saying the same thing.

If MCU Secret Wars is coming, please have the Fantastic Four and Doom properly built up to feature heavily in it, as they did in the comics.

