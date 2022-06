Liberan los bloopers oficiales de Dr. Strange in the Multiverse of Madness

La primera película de Marvel del año fue todo un éxito, Dr. Strange in The Multiverse of Madness, siendo un proyecto que mezcla de casi todos los géneros, estos van desde el terror hasta la comedia simple. En relación a esto último, hace poco se acaban de liberar los bloopers ligados a la cinta, los cuales posiblemente estén incluidos en las versiones de Blu-Ray.

En ellos podemos ver a los diferentes actores cometer errores sencillos ante la cámara, pero lo más curioso, es que algunas tomas no salen debido a las cuestiones del mal colocamiento del set. Además, podemos ver al propio Benedict Cumberbatch dando unos pasos de baile, esto mientras se prepara para grabar una escena de las calles de Nueva York.

Aquí los puedes ver:

Esto es lo que podrás encontrar en la edición Blu-Ray de Dr. Stranger in The Multiverse of Madness:

Largometrajes:

– Method to the Madness : Únase a varios miembros del equipo y empleados de Marvel en entrevistas mientras hablan sobre su amor por Sam Raimi y todos los detalles de Doctor Strange in the Multiverse of Madness que lo convierten en la quintaesencia de Raimi.

– Presentamos a America Chavez: En este breve y divertido perfil, aprenderemos sobre los humildes comienzos de Estados Unidos en los cómics. Conoceremos a Xochitl Gomez y discutiremos las complicaciones que presenta el poder único de su personaje para el futuro del MCU.

– Meteduras de pata (Bloopers)

– Gag Reel : echa un vistazo a algunas de las tomas descartadas divertidas en el set con el elenco y el equipo de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

– Escenas eliminadas

– Comentario de audio: Ve la película con comentarios de Sam Raimi, Richie Palmer y Michael Waldron.

Recuerda que la cinta se estrena el 22 de junio en Disney Plus.

Vía: ComicBook