Fullmetal Alchemist celebra el día del Padre con un muy perturbador mensaje

Hace no mucho se celebró el día del padre, razón por la cual mediante las redes sociales compartieron imágenes de sus ídolos del mundo del anime y sus respectivos parientes directos. Sin embargo, algunos comentaron que a Nina Tucker de Fullmetal Alchemist no le gustaría festejar dicho día, esto por una razón particularmente perturbadora que muchos recuerdan.

Mediante las redes sociales, Viz Media compartió un mensaje de Brina Palencia, la actriz de doblaje que interpreta a la ya mencionada niña de la obra japonesa de manga. Esta habla de lo más normal hacia los seguidores de esta saga que a muchos ha conmovido. No obstante, fue un tanto incómodo para la mayoría debido al triste destino del personaje.

Chécalo aquí:

We have an important message for you this Father's Day, courtesy of the voice of Nina Tucker!

Featuring @BrinaPalencia pic.twitter.com/CpxRC17TMu

— VIZ (@VIZMedia) June 19, 2022