Artista habla de la animación de la sexta temporada de My Hero Academia

Hace algunos días los fans tuvieron la oportunidad de darle un primer vistazo a la animación de la sexta temporada de My Hero Academia, puesto que Toho Animation liberó su primer avance. Sin embargo, esto ha sido solo una pequeña probada de algo mucho más grande, dado que uno de sus artistas le confirma a los fans que ese video es absolutamente nada.

La actualización proviene de Facebook, ya que el animador Jason Yao lo publicó en su página después de que se lanzara el avance de la sexta temporada. Fue allí donde el artista compartió un clip de este popular anime y aseguró a los seguidores que hay más bondades de animación esperándolos este otoño, provocando así mucha ilusión entre todos.

#MHAS6

For people that are interested, Jason Yao said that non of the god tier sakugas are shown in the trailer, please look forward to the anime. pic.twitter.com/ttkXbfo0wV

— Crater|| (@crater_w) June 19, 2022