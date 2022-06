Rápidamente, Chainsaw Man se convirtió en uno de los mangas más populares de los últimos años. La obra de Tatsuki Fujimoto comenzó su serialización en 2018, y terminó en 2020. Para la sorpresa de muchos, esta solo fue la primera parte, conocida como Public Safety Arc. Ahora, después de casi dos años de espera, el día de hoy se ha confirmado que la segunda parte de esta historia, conocida como School Arc, comenzará a publicarse a partir del próximo mes.

Por medio de sus redes sociales, tanto Shueisha como Fujimoto confirmaron que la segunda parte de Chainsaw Man comenzará su serialización en Shonen Jump+ a partir del próximo 13 de julio. El manga se podrá leer de forma gratuita en español, inglés, tailandés, francés y portugués por medio de la aplicación de Manga Plus en dispositivos móviles y PC.

Esto no es todo. También se confirmó que el 4 de julio estará disponible Listen to Me Normally, un one-shot en colaboración con Fujimoto y Oto Tōda, responsable de To Strip the Flesh, quien se encargará del arte. Ese mismo día, la versión física de Goodbye, Eri, el previo trabajo del autor de Chainsaw Man, estará a la venta en Japón.

Actualmente, Panini está a cargo de la publicación del manga de Chainsaw Man en México, por lo que ellos seguramente harán lo mismo con futuros trabajos del autor. Por si fuera poco, no hay que olvidar que este mismo año comenzará a transmitirse la adaptación al anime de esta obra, con MAPPA, responsables por Jujutsu Kaisen y Attack on Titan, a cargo del proyecto.

En temas relacionados, ya sabemos qué estudio estará a cargo del reboot de Astro Boy. De igual forma, se ha revelado nueva información sobre la sexta temporada de My Hero Academia.

Nota del Editor:

Estoy más que emocionado por la segunda parte de Chainsaw Man. Sin embargo, lo que más me emociona, es que Goodbye, Eri por fin tendrá un lanzamiento físico. Este es uno de los mejores manga del año, y espero con ansias no solo el lanzamiento en japonés, sino también el de español.

Vía: Anime News Network