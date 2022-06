En 2019, la Infinity Saga y la tercera fase del MCU llegaron a su fin. Desde entonces, Marvel ha trabajado en sentar las bases para su siguiente gran evento cinematográfico. De esta forma, Kevin Feige, ha confirmado que la quinta fase de este universo será revelada en los próximos meses.

Por medio de una entrevista con Total Film, Feige reveló que Marvel Studios está alistando todo lo necesario para revelar sus planes relacionados con la quinta fase del MCU. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“A medida que nos acercamos al final de la Fase 4, creo que la gente comenzará a ver hacia dónde se dirige esta próxima saga. Creo que ya ha habido muchas pistas, que son al menos aparentes para mí, de hacia dónde va toda esta saga. Seremos un poco más directos al respecto en los próximos meses, para establecer un plan, de modo que las audiencias que quieran ver el panorama general puedan ver un poco más de la hoja de ruta”.

Aunque Feige no mencionó específicamente cuál será el siguiente gran evento del MCU, sus comentarios hacen referencia a Secret Wars. En los cómics, este fue un gran crossover en donde diversos universos de Marvel compitieron por sobrevivir en un torneo cósmico. A lo largo de la cuarta fase hemos visto pruebas de que esta es la dirección que tomarán las películas, con producciones como LOKI, Spider-Man: No Way Home y Doctor Strange in the Multiverse siendo los ejemplos principales.

Ahora, ¿cuándo se revelarán los proyectos que formarán parte de la quinta fase? Este año, Marvel tendrá una presencia en la San Diego Comic-Con, en donde existe la posibilidad de ver más información sobre el futuro del MCU. Sin embargo, es muy probable que en D23, el evento bi-anual de Disney, sea el lugar indicado para compartir más detalles al respecto.

Respecto a la cuarta fase, aún hay varias películas y series que formarán parte de esta etapa. No solo Ms. Marvel seguirá estrenando episodios de forma semanal, sino que está en camino Thor: Love and Thunder She-Hulk: Attorney at Law, un especial de Halloween sin nombre, Guardians of the Galaxy Holiday Special, y Black Panther: Wakanda Forever. Esto quiere decir que producciones como Captain America 4, Echo, Guardians of the Galaxy Vol. 3, Ant-Man and the Wasp: Ant-Man and the Wasp: Quantumania y más, formarían parte de la quinta fase del MCU.

En temas relacionados, se han liberado los bloopers de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. De igual forma, Chris Evans habla sobre participar en Star Wars.

Nota del Editor:

No cabe duda que la cuarta fase no fue tan planeada como las pasadas, pero aun así, hubo producciones de calidad. Espero que la quinta fase del MCU tenga una mejor estructura, y no solo veamos series y películas que parecen random.

Vía: GamesRadar