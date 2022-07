Pese a que Dragon Ball Super: Super Hero llegará a nuestro territorio hasta el próximo mes de agosto, algunas personas ya tuvieron la oportunidad de ver esta cinta, y no, no me refiero a los que disfrutaron de esta película en una sala de cine en Japón, sino a los que han visto copias piratas del anime. Ahora, recientemente se reveló que aquellos que han disfrutado o distribuido este largometraje por este medio, podrían enfrentarse a problemas legales por parte de Toei Animation.

De acuerdo con Toei Animation, filmar la película en secreto y subirlos a internet es una violación de la ley de derechos de autor, y los perpetradores están sujetos a sanciones de hasta 10 años de prisión o una multa de hasta ¥10 millones de yenes, o $1,494,938 pesos, o ambas cosas. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Estamos decididos a tomar medidas estrictas contra tales actos, incluida la acción legal, y ya hemos discutido este caso de voyerismo con nuestra oficina de asesoría legal”.

Durante los primeros 10 días después del estreno de la película se identificaron tres mil clips ilegales de Dragon Ball Super: Super Hero. Este número es 10 veces mayor al que se reportó en su momento con Dragon Ball Super: Broly en 2018. Toei Animation está trabajando para eliminar dichos clips e imágenes. Junto a esto, también están monitoreando la situación en los cines y fortaleciendo su vigilancia.

Dragon Ball Super: Super Hero se estrenará el próximo 18 de agosto en México. En temas relacionados, ¿Luisito Comunica será la voz de Gohan en el anime? De igual forma, se revelan los límites del Super Ego de Vegeta.

Vía: Oricon