Cancelan Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty de HBO

Para los fans de la serie de HBO Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty que esperaban una tercera temporada, se les dio una noticia sombría el domingo por la noche. Poco después de que se estrenara el final de la segunda temporada, se anunció que no habría una tercera temporada y que la serie fue cancelada.

Aunque Winning Time fue entretenida, tuvo una audiencia menor que la temporada anterior y recibió muchas críticas por parte de los jugadores que eran retratados en la serie. El autor del libro en el que se basó la serie, Jeff Pearlman, fue muy expresivo sobre la posibilidad de que no hubiera una tercera temporada. Publicó varias veces en redes sociales, suplicando a los fans que ayudaran a aumentar la audiencia.

“Y, siendo franco, estoy preocupado de que no haya una tercera temporada. Y no se trata de mí. Estoy bien. Se trata de un elenco de jóvenes actores increíbles que viven esto. Así que, en serio, díganles a sus amigos que apoyen Winning Time y muestren a @hbo que quieren que continúe. Paz. #winningtime”

And, to be blunt, I’m worried there won’t be a season three. And it’s not about me. I’m fine. It’s about a cast of amazing young actors who live this. So, seriously, tell your friends to support “Winning Time” and show @hbo you want it to continue. Peace. #winningtime https://t.co/1KD2uKOY16

— Jeff Pearlman (@jeffpearlman) August 16, 2023