Ya hay fecha de lanzamiento para Counter-Strike 2

Se espera que Counter-Strike 2 sea lanzado la próxima semana después de un adelanto no tan críptico del desarrollador Valve en Twitter. En un tweet, el equipo oficial de desarrollo de Counter-Strike preguntó qué estarán haciendo sus seguidores el próximo miércoles, que sería el 27 de septiembre. Muchos creen que esto confirma que Counter-Strike 2 finalmente se lanzará el 27 de septiembre, dándonos solo siete días de espera.

En cuanto a fechas de lanzamiento, esta es la pista más concreta que hemos tenido desde que Valve prometió y luego no cumplió con la ventana de lanzamiento del verano de 2023. Desde el anuncio inicial, no ha habido noticias sobre cuándo se lanzará Counter-Strike 2, pero esta pista seguramente lo confirma. Sin embargo, esto es Valve y son conocidos por jugar bromas, también famosamente no les gusta apresurar sus lanzamientos, así que si se encuentran grandes problemas en los próximos siete días, no se sorprendan si CS2 no se lanza la próxima semana.

El momento es ciertamente interesante, ya que la ESL Pro League, uno de los mayores torneos de Counter-Strike del mundo, estará en su fase de playoffs en ese momento, con el torneo a punto de concluir el 1 de octubre. El lanzamiento sin duda quitará parte del enfoque del torneo, pero es muy improbable que los últimos partidos se jueguen en la nueva versión. Counter-Strike 2 es, por supuesto, la actualización masiva de CS:GO que se reveló a principios de año. Se han revelado muchas características nuevas, desde granadas de humo completamente rediseñadas hasta nuevos visuales, movimientos y tasas de servidor para eliminar el sistema de ticks.

Todos los mapas principales también han tenido una renovación, algunos incluso han sido completamente rediseñados. Aunque técnicamente se lanzará como una actualización gratuita para CS:GO, CS2 es efectivamente un juego completamente nuevo. Afortunadamente, todas tus skins y progresos se mantendrán, y cualquier persona con acceso a CS:GO seguirá teniendo los mismos beneficios que ya tiene.

Si has jugado a CS:GO recientemente y tienes un rango activo de emparejamiento, es muy probable que ya puedas jugar a CS2, así que puede valer la pena encender el juego para ver si te da la opción de descargar la nueva versión antes del lanzamiento oficial.

La escena profesional de CS es probable que haga la transición directa a CS2 después de la conclusión de la ESL Pro League, con el primer Major teniendo lugar a principios de 2024. Los próximos meses probablemente verán mucha interrupción en los equipos de élite y podríamos ver a nuevos jugadores destacados surgir en la cima de la escena.

Vía: Forbes

Nota del autor: ¡Qué bueno! A ver si así los que juegan Valorant ya se ponen a jugar el título original :V