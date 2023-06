Un juez laboral en Brasil ha ordenado a la organización de deportes electrónicos Imperial que pague una indemnización de 400.000 reales brasileños, más de $1.4 millones de pesos mexicanos, a la familia de Matheus ‘bruttJ‘ Queiroz, un jugador de CS:GO que falleció en 2019.

bruttJ, de 19 años, falleció en un hospital de Río de Janeiro el 15 de diciembre de 2019 debido a una infección no especificada del sistema nervioso central. Una semana antes, había dejado la casa de juegos de Imperial, ubicada en São Paulo, después de quejarse de dolores de cabeza, regresando a Río de Janeiro para recuperarse cerca de su familia.

La jueza laboral brasileña Patricia Almeida Ramos determinó que, al no cumplir con sus obligaciones legales y contractuales en cuanto a la salud, Imperial había “contribuido indirectamente” a la muerte de bruttJ.

Ramos argumentó que Imperial no logró crear un entorno de trabajo “saludable, seguro y cómodo” y no proporcionó “ningún tipo de asistencia” a bruttJ cuando su salud comenzó a deteriorarse. Durante su breve estancia en la casa de juegos de Imperial, bruttJ fue admitido en hospitales en varias ocasiones, donde los médicos no pudieron diagnosticar la enfermedad.

Según la jueza laboral, desde el momento en que bruttJ se unió a Imperial y comenzó a vivir en su casa de juegos, su salud se convirtió en “una obligación legal y contractual” para la empresa, ya que no había separación entre sus actividades profesionales y su vida personal.

“La estructura de la casa de juegos dejaba mucho que desear, hasta el punto de que el atleta no podía comer de manera saludable ni dormir adecuadamente”, escribió Ramos en la sentencia. “Es obvio que, en esta situación, no podía mejorar físicamente, lo cual se hizo evidente para todos los que estuvieron en contacto con él, debido a los tres o cuatro viajes a hospitales públicos en un espacio de tiempo muy corto. “Todo esto sucedió sin la participación de Imperial, a pesar de sus obligaciones legales y contractuales. Su responsabilidad, incluyendo lo sucedido, es incuestionable”.

La familia de bruttJ demandó a los antiguos equipos del jugador, Reapers e Imperial, por negligencia, argumentando que las dos organizaciones deberían ser responsables de la salud de sus atletas.

En la sentencia del lunes, el juez enfatizó que no es posible determinar que bruttJ estaría vivo si Imperial hubiera cumplido con sus obligaciones. “Pero al mismo tiempo, no es posible decir lo contrario”, afirmó Ramos.

“Al optar por no cumplir con la legislación específica, ni con los términos del contrato de trabajo con el señor Matheus, Imperial asumió el riesgo de ser considerado responsable en caso de daño eventual sufrido por el atleta, independientemente de si lo causó”, agregó el juez.

En un comunicado, José Augusto Rodrigues Jr., el abogado que representó a Imperial en este caso, dijo que la organización apelará la sentencia. Según él, Imperial cumplió con todas sus obligaciones y “brindó asistencia, incluso a la familia”.

“El jugador prestó servicios durante aproximadamente 40 días solamente, y ni siquiera sería razonable que la empresa haya sido la causa de su enfermedad y muerte”, escribió.

Fundada en 2018 por el ex jugador de CS:GO Felippe ‘felippe1’ Martins, Imperial hizo titulares en febrero de 2022 con la firma de Last Dance, un equipo brasileño de CS:GO que cuenta con un trío de campeones mayores en Gabriel ‘FalleN’ Toledo, Fernando ‘fer’ Alvarenga y Lincoln ‘fnx’ Lau.

El equipo, que tiene una edad promedio de 28.6 años, logró clasificar para el PGL Major Antwerp, donde quedó en la posición 9-11.

Vía: 3D Juegos