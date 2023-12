Dos personajes de X-Men volverán en Deadpool 3

El universo de las películas de Marvel no está pasando por su mejor momento, dado que las últimas cintas de la empresa como Ant-Man and The Wasp: Quantumania o The Marvels no han generado los números más esperados, y lo mismo va con las series, el ejemplo más claro es Secret Invasion. Sin embargo, la productora no se ha rendido y en 2024 prometen un regreso triunfal con Deadpool 3, la cual unirá el universo de FOX con el de Disney que está actualmente en circulación.

Recientemente se han compartido fotos del set de grabación , en las cuales ya vimos a los actores protagonistas de la película, Ryan Reynolds y Hugh Jackman, quienes llevan consigo los papeles correspondientes a Deadpool y también a Wolverine que aparentemente es de un universo al que conocimos con la trilogía de los mutantes y su conclusión en Logan. Sin embargo, hay algo más ahí, y es que se puede admirar que dos villanos volverán de alguna manera, Sabretooth y también Toad.

Aquí lo puedes ver:

New set photos from ‘DEADPOOL 3’ show Wolverine & Deadpool's fight with Sabretooth. pic.twitter.com/b32PR56HsM — X-Men Updates (@XMenUpdate) December 3, 2023

Entonces, Tyler Mane, quien le dio vida a uno de ellos volverá como su persona, pero Ray Park podría llegar como una versión alternativa de Toad. A eso se suman algunos rumores más, dado que se habla de que Dafne Keen podría tener el retorno con X23, pero en una versión más adulta. Por ahora las cosas son un tanto confusas, y es probable no saber nada de la cinta a inicios del 2024, puesto que tendrá su estreno hasta poco más de la mitad del dicho año.

Aquí algunas declaraciones del director Shawn Levy respecto a rumores y filtraciones:

Me encanta la proliferación de rumores sobre el casting en Internet, porque nunca tengo que decir qué es real y qué es fantasía, así que voy a seguir con el cliché ‘sin comentarios’ sobre todo lo relacionado con el casting de Deadpool 3 . Diré que tenemos suerte con este caso. Ciertamente hay… ¿es esta una respuesta? Muchos de los rumores en Internet son completamente falsos, pero algunos no lo son.

Recuerda que Deadpool 3 estrena el 26 de julio de 2024.

Vía: CBR

Nota del editor: Definitivamente habrá que ver esta película, pues podría ser la salvación del MCU después de todos los desastres por los que hemos pasado. Sin embargo, no hay que hacerse expectativas tan altas, aunque tengamos al Wolverine original no significa que será algo de excelencia.