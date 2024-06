Sorprenden a “fans” animando de forma falsa a Phil Spencer

Hace un par de días se llevó a cabo una edición más Xbox Games Showcase, la cual animó a muchos jugadores de todo el mundo, puesto que se mostraron juegos de manera constante, teniendo como joya de la corona a Gears of Way E-Day el cual cerró de manera adecuada la presentación. Después de esto se dio una entrevista interesante a Phil Spencer por parte del medio IGN, en su foro personal, y en un video han captado que las reacciones del público invitado no fueron el todo reales.

Según lo mencionado y distribuido en el material, este sitio estaba dando incentivos a las personas a animar la sala con gritos y demás expresiones, esto para que se sintiese un ambiente de emoción después de lo que pasó en la transmisión de poco más de una hora. De hecho, quienes animaran más podrían ganarse algunos premios de por medio como códigos de juegos y hasta estatuillas de las que habló uno de los usuarios que compartió su video en las redes, por lo que al final muchos gritos son falsos.

Aquí lo puedes ver:

We were told and pumped to cheer, the loudest cheerleader got prizes, they did whatever they can to keep the energy in the room pic.twitter.com/UIztqXlOFo

— Bruno Rodriguez (@BrunoRo11530134) June 10, 2024