The Boys terminará con la quinta temporada

Si bien los planes originales indican que The Boys solo tendría cinco temporadas, hace un par de días comenzó a circular la posibilidad de que este no fuera el caso, y la amada producción de Amazon gozara de más episodios. Sin embargo, todas estas especulaciones han llegado a su fin, puesto que el showrunner de esta adaptación ha dejado en claro cuál será el futuro de The Boys.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Eric Kripke, showrunner de The Boys, dejó en claro que la serie llegará a su fin en la quinta temporada, justamente como estaba planeado desde el principio. Esto fue lo que comentó al respecto:

#TheBoys Season 4 Premiere Week is a good time to announce: Season 5 will be the Final Season! Always my plan, I just had to be cagey till I got the final OK from Vought. Thrilled to bring the story to a gory, epic, moist climax. Watch Season 4 in 2 DAYS, cause the end has begun! pic.twitter.com/3p7Wt4jGA6

— Eric Kripke (@therealKripke) June 11, 2024