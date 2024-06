Nuevo vistazo a Jurassic Park Survival

A finales del año pasado se reveló oficialmente Jurassic Park Survival, el cual nos presenta una experiencia de survival horror en primera persona similar a lo que vimos en Alien Isolation. Si bien muchos se habían olvidado de este proyecto, recientemente se compartieron las primeras imágenes que nos dan una idea del tipo de experiencia que nos espera.

Durante su revelación en The Game Awards, los desarrolladores compartieron un pequeño vistazo, el cual no refleja el producto final. Sin embargo, por medio de IGN, se han revelado las primeras imágenes oficiales de Jurassic Park Survival, las cuales nos dan una idea de cómo se verá el producto final cuando esté disponible en un futuro aún no determinado.

Las imágenes pertenecen a una versión alfa de este título. Esto significa que no representan el producto final. Sin embargo, sí nos dan una mejor idea del tipo de proyecto que está en desarrollo. En Jurassic Park Survival tomamos el control de la Dra. Maya Joshi, una científica de InGen que no pudo evacuar la Isla Nublar. Si bien la historia se desarrolla en el marco de la primera cinta, esta será una aventura completamente original.

Lamentablemente, por el momento no hay una fecha de lanzamiento. Solo sabemos que Jurassic Park Survival llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC en un futuro. En temas relacionados, una nueva película de Jurassic World estaría en camino. De igual forma, Scarlett Johansson formaría parte de este proyecto.

Nota del Autor:

Jurassic Park Survival aún está lejos de ser una realidad, pero todo lo que nos han presentado hasta el día de hoy deja en claro el alto potencial que tiene este proyecto. Si logra ser tan bueno como Alien: Isolation, entonces todos los fans de la serie y el género estarán contentos.

Vía: IGN