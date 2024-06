Muchos usuarios no podrán jugar al DLC de Elden Ring

Estamos a una semana del lanzamiento de Elden Ring: Shadow of the Erdtree, y por ende, los jugadores deben estar listos para llegar al reto que se les avecina, sobre todo quienes han explorado la versión vainilla con los jefes derrotados y algunas armas conseguidas que valen la pena al final del día. Sin embargo, no todos son aptos para tener el pase de entrada, y de forma reciente se ha compartido la información, al menos para los jugadores que tienen una copia del título en la plataforma de Steam.

Según lo que se ha mencionado, hay un logro dentro del juego que se les otorga a los usuarios por vencer al jefe llamado Mogh, y en FromSoftware confirmaron que los usuarios deben terminar con este personaje para llegar al momento en el que se les deja acceder al DLC. Y el problema radica en que solo el 38% de personas que tienen el juego poseen el archivo, por lo que el resto no tendrá la manera de poder ingresar a las nuevas tierras llenas de mosntruos, aún si hicieron el pago respectivo en la tienda.

There is an achievement on Steam for beating Mogh. Which the @ELDENRING devs have said you have to beat for the DLC. 37.8% of Steam players have this achievement.

This means that 62.2% of Steam players that have Elden Ring…

Will not be able to play the DLC! 🤣

— Cohh Carnage (@CohhCarnage) June 10, 2024