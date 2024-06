Phil Spencer dice que habrá otros juegos de Xbox en más plataformas

El día de ayer se dio una nueva edición de Xbox Games Showcase, lugar en el que se revelaron muchos juegos interesante de la empresa que estarán llegando de manera exclusiva a sus consolas, PC y también Game Pass. Aunque llamó particularmente el caso de Doom The Dark Ages, pues este último no se limitará en plataformas, y es un hecho que llegará también a PS5 para completar la trilogía que comenzó desde el 2016 con un reboot casi perfecto desarrollo por id software.

Al poco tiempo de la conferencia, se le ha hecho una entrevista al líder de esta división de juegos, Phil Spencer, quien ha mencionado de forma directa que con el tiempo habrá más juegos de Xbox que llegarán a otras plataformas, esto como parte de un plan de aumentar los ingresos. A eso se añade que el compromiso de la compañía es que los títulos lleguen a más lugares, por lo cual hay títulos que aún están por anunciarse dentro de un futuro no muy lejano.

Acá la declaración:

🚨BOOM! Whole Slate

Phil Spencer: Our commitment to Xbox fans is you can buy or rent your games.

To everyone else – Our games are going to more screens and You WILL SEE our games coming to more platforms

And the players on those platforms love that. pic.twitter.com/ALC9SZsilN

— THE RED DRAGON (@TWTHEREDDRAGON) June 10, 2024