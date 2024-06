Estrenos de Disney+ para julio de 2024

Con un nuevo mes a solo unos días de distancia, los servicios de streaming se preparan para expandir su catálogo de series y películas de una forma sustancial. Este es el caso de Disney+, el cual, tras la fusión con Star+ en nuestra región, tiene mucho en puerta para nosotros.

En julio de 2024, Disney+ se expandirá con nuevas producciones interesantes, como la nueva temporada de The Bear, y al mismo tiempo seguirá ofreciendo el contenido al que ya estamos acostumbrados, como más episodios de Star Wars: The Acolyte. De esta forma, te presentamos los estrenos más importantes de julio en Disney+.

Tracker – julio 3

The First Omen – julio 10

Bajo el puente – julio 10

Descendientes: El ascenso de Red – julio 12

Pedro el escamoso: Más escamoso que nunca – julio 16

The Bear, temporada 3 – julio 17

El Encargado, temporada 3 – julio 16

Impuros, temporada 5 – julio 24

Futurama, temporada 12 – julio 29

Los Simpson, temporada 35 – julio 31

Sin duda alguna, una selección bastante interesante que todos los usuarios de esta plataforma no se pueden dar el lujo de perderse. En temas relacionados, anuncian el regreso de Bluey a Disney+. De igual forma, puedes conocer más sobre la fusión con Star+ aquí.

Lo que más me llama la atención es la nueva temporada de The Bear, aunque más episodios de The Simpsons y Futurama es algo que seguramente muchos están esperando con ansias. Será interesante ver cómo le irá al servicio ahora que se ha fusionado con Star+.

Vía: GQ