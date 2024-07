Más despidos están en camino en Xbox

No es un secreto que los despidos se han convertido en uno de los mayores problemas de la industria de los videojuegos en el 2024. Sin descanso alguno, compañías como Microsoft han reducido su plantilla de trabajadores de manera sustancial este año, mientras que siguen reportando ingresos récord. Ahora, se ha revelado que esta lamentable práctica sigue sucediendo en Xbox.

Recientemente, se reveló que Jessie Birdy, quien previamente trabajó en Xbox, ha sido despedida por Microsoft durante sus vacaciones, algo que compartió en Twitter por medio del siguiente mensaje:

Sad to announce that my role with Microsoft has been eliminated.

To all those who have been a part of Team Xbox. Thank you. Hope I made you proud. <3

— Jessabirdy (@Jessabirdy) July 2, 2024