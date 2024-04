La serie de Fallout ya tiene calificaciones de prensa

Este año habrá mucho contenido interesante en cuanto a series, pues tan solo en los siguientes meses veremos el regreso de House of The Dragon y hasta el de You, thriller que poco a poco ha ganado popularidad a pesar de ser un estreno que se considere menor por parte de los críticos. Por su parte, también hay un programa inspirado en la saga de Fallout, el cual se ha estado especulando sobre su calidad desde el anuncio inicial, pero por fortuna, dentro de algunos días más los fans podrán echarle un vistazo de primera mano.

Como es habitual, la prensa especializada ha tenido acceso anticipado al show para contarle a la gente si vale la pena o no pagar el servicio de streaming para verla, y en este caso hay algo que sorprende bastante, pues en el sitio conocido como Rotten Tomatoes le han dado una puntuación que no está nada mal. Y eso es algo raro viniendo por parte de los críticos, ya que este tipo de adaptaciones no suelen gustar demasiado. Aún con eso, la serie se ha llevado un 91% para cuando esta nota se publica.

Acá algunas reseñas:

Movie Files: A pesar de no haber jugado nunca antes, me divertí mucho con Fallout. Me impresionó la construcción del mundo y disfruté de la estética y el diseño retro futurista. Aunque el tono extravagante no siempre fue para mí, ¡fue extremadamente entretenido! SuperHeroHype: Fallout es un programa con un nombre apropiado por muchas razones, una de las cuales es su efecto en el espectador. Es una explosión que no toma prisioneros desde el principio, pero la efectividad real solo aparece una vez que ha tenido la oportunidad de persistir. CineXpress: ¡Una maldita explosión! Una producción asombrosa, acción violenta y sangrienta y un sentido del humor asombroso y perversamente oscuro. Lisa Joy y Jonathan Nolan lograron el tono gonzo. Otra gran victoria para las adaptaciones de “videojuegos a acción real”. Chicago Sun Times: Un cóctel inteligente y volátil que consiste en comentarios sociales, secuencias de acción exageradas, diálogos extravagantes y un flujo constante de giros sorprendentes, con el telón de fondo del obligatorio Futuro distópico.

Esta es la sinopsis de la serie:

Fallout es la historia de los que tienen y los que no tienen en un mundo en el que ya casi no queda nada que tener. Doscientos años después del apocalipsis, los amables habitantes de los lujosos refugios nucleares se ven obligados a regresar al infierno irradiado que sus antepasados ​​dejaron atrás y se sorprenden al descubrir un universo increíblemente complejo, alegremente extraño y altamente violento esperándolos.

Recuerda que Fallout estrena el 12 de abril en Prime Video.

Vía: Rotten Tomatoes

Nota del editor: Es bueno saber que por lo menos no es un desastre, entonces habrá que echarle un ojo el próximo viernes cuando al fin se estrene en la plataforma. Eso sí, estará la pregunta de si liberarán el show completo o si será de una vez por semana.