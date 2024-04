Sea anuncia subida de precio para el servicio de EA Play

Los servicios de videojuegos ya han ido en aumento desde que Game Pass ha cobrado popularidad, razón por la que ya tenemos Ubisoft+, así como las mejoras de PlayStation Plus, el cual desde hace un par de años tiene nuevos niveles para disfrutar de clásicos y otros juegos independientes. Por su parte, Electronic Arts ha hecho lo suyo con EA Play, cobrando una membresía mensual para quienes quieren probar el amplio catálogo de la empresa dueña de franquicias como Dead Space y Medal of Honor.

Sin embargo, no todo es perfecto, dado que los precios de servicios nunca suelen quedarse con una sola tarifa, y en efecto, la empresa ha hecho un anuncio bastante inesperado, pues subirán las cifras que cobran a los clientes debido a temas que no han quedado tan claros. Esto no es una advertencia para largo plazo ni nada parecido, ya que el cambio empezará a hacer efecto en el próximo mes de mayo, algo que seguro no gustará a todos los que pagan de manera puntual.

Acá lo que el usuario deberá pagar:

– EA Play (mensual): de 3,99 USD a 5,99

– EA Play (anual): de 24,99 USD a 39,99

– EA Play Pro (mensual): de 14,99 USD a 16,99

– EA Play Pro (anual): de 99,99 USD a 119,99

Esta es la descripción del servicio:

Empieza a sacar más partido de los juegos que te encantan. Tenemos buenas noticias: desde hoy, los dos servicios de suscripción de juegos de EA (EA Access y Origin Access) se denominan EA Play*. Origin Access Premier es EA Play Pro. Ambas suscripciones aún incluyen las ventajas de siempre y vamos a añadir más en los próximos meses, como desafíos exclusivos en el juego y lotes de recompensas mensuales para los miembros en determinados títulos.

Recuerda que el 5 de mayo se aplican los cambios.

Nota del editor: Es inevitable que los precios vayan en aumento, así es como funciona cuando nuevos productos que van llegando al catálogo, y no sorprendería que lo vuelvan a subir conforme salgan otros títulos esperados que de manera individual son de calidad AAA.