Descubre que Nabbit es un pervertido

Los juegos de Super Mario Bros. esconden un sin fin de detalles carismáticos que nos dan una mejor idea del tipo de personajes que Nintendo ha construido a lo largo de los años. Uno de estos es Nabbit, al cual vinimos por primera vez en New Super Mario Bros. U, y del cual se ha revelado que es un pervertido.

Todos aquellos que han terminado New Super Mario Bros. U seguramente se perdieron de un detalle que ocurre después de que rescatamos a Peach al final de la aventura. Además de ver a nuestros héroes reunidos una vez más, es posible observar a Nabbit en una esquina, tratando de espiar a estos dos personajes.

Peeping Nabbit:

In the Switch version of New Super Mario Bros U, Nintendo added Nabbit into the final cutscene, peeping on Mario getting his smooch from the Princess. What a perv. Here's some more random NSMB series trivia: https://t.co/QjsSMuVnx2 pic.twitter.com/jIpE2dCNYL

— Reggie-800's Nintendo Secrets (@reggie_800) April 30, 2023