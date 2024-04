Tatuaje de Mario se viraliza en redes sociales

Los fans de los videojuegos expresan su pasión por este medio de diferentes formas. Unos se unen a la industria para crear experiencias similares, otros comparten sus opiniones en línea, y algunos se tatúan a los personajes con los que crecieron. De esta forma, se ha viralizado el trabajo de un artista que nos muestra lo hermoso que se ve Mario en forma de tatuaje.

En redes sociales se ha viralizado un video en donde podemos ver un tatuaje de Super Mario Bros. Este trabajo fue hecho por Pablo Ezequiel Frias, un artista de Nueva York, y tomó 23 horas repartidas en tres sesiones diferentes para hacerse realidad. Aquí podemos ver a Mario, Peach, Toad y a Donkey Kong, el cual cuenta con un diseño similar al que se nos presentó en la película de Super Mario Bros.

The stunning colors, hues and shadows of the tattoos by Pablo Ezequiel Frias.

This one took 18 hours.

