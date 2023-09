Tras las recientes filtraciones de Xbox que revelaron las supuestas intenciones de Phil Spencer de adquirir Nintendo para Microsoft, la comunidad de fans de Nintendo ha expresado su descontento en redes sociales. Muchos muestran preocupación ante la posibilidad de que se esté gestando un monopolio en la industria de los videojuegos, donde Microsoft tendría el control sobre los desarrolladores más prominentes.

En respuesta a esta controversia, Phil Spencer ha salido a aclarar que las conversaciones filtradas corresponden a antiguos correos y documentos que reflejan una situación del pasado. Asegura que desde entonces, mucho ha cambiado y evolucionado.

Además, el jefe de Xbox ha prometido compartir los planes reales de la compañía en el momento adecuado y cuando estén completamente desarrollados.

La publicación de esta aclaración en la plataforma X ha generado un intenso debate entre los usuarios. Mientras algunos aplauden la transparencia de Spencer y esperan conocer los futuros proyectos de Microsoft, otros siguen expresando su preocupación y mantienen un ojo atento sobre los movimientos en la industria de los videojuegos.

Varios usuarios arremetieron contra Spencer y Microsoft respondiendo a su publicación con este tipo de comentarios:

“Nintendo es sagrada, Sega es sagrada. No se tocan más compañías. He defendido vuestra caza de brujas y me he alegrado que la marca no se joda pero esto no se permite seas quien seas.”

“Espero que dentro de las cosas que cambiaron esté la parte de Nintendo“.

“Mantén tus manos alejadas de Steam y Nintendo. ¡Gracias!”

“Nintendo no se toca.”