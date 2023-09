Phil Spencer da declaración respecto a filtraciones de Xbox

El jefe de Xbox, Phil Spencer, ha comentado sobre la enorme filtración de documentos del juicio entre Microsoft y la Comisión Federal de Comercio (FTC) de junio, que expuso accidentalmente una gran cantidad de planes tanto para el futuro de hardware de Xbox como para su lista de juegos.

We’ve seen the conversation around old emails and documents. It is hard to see our team’s work shared in this way because so much has changed and there’s so much to be excited about right now, and in the future. We will share the real plans when we are ready.

— Phil Spencer (@XboxP3) September 19, 2023