Phil Spencer se ha comprado un PlayStation 5

En estos últimos días el movimiento en la marca de Xbox ha sido un poco modesto, pues desde su segundo rechazo respecto a la compra de Activision que le ha dado el organismo regulador de Reino Unido no se ha hablado mucho más del tema. Aún con esto, se han filtrado ciertos correos que exponen gastos de su CEO, Phil Spencer, comprobando que se ha llevado de tiendas un dispositivo del cual se ha hecho hincapié.

Se han filtrado estos correos donde se confirma que el representante de Xbox se ha llevado a casa ni más ni menos que una PlayStation 5, la cual ha venido en bundle con el videojuego de Horizon Forbidden West en formato digital. Aunque no le ha parecido del todo justo, pues parece que fue la única opción a considerar al momento de elegir comprarla, lo cual lo llevó a desembolsar unos $550 USD.

Acá lo mencionado por Spencer:

Vale la pena mencionar, que este fue uno de los movimientos después de que Sony diera a conocer su aumento de precio en las consolas hace poco más de un año, teniendo como repuesta el mantenerse firmes con lo que cobran por un Series X/S. A eso se suma que por ahora su modelo exitoso de suscripción, Game Pass, no ha tenido alteraciones tan severas en cuanto al aumento de precio.

Two years ago Phil Spencer visited the world's first AAAA and the best Xbox studio (The Initiative) , and left the studio with PS5 console I wonder why?? pic.twitter.com/iazwvCsvUg

— Tiger (@TigerCA123) September 24, 2021