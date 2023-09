Revelan escenas eliminadas de la película de Super Mario

Parece broma, pero ya han pasado unos cuantos meses desde que se dio un acontecimiento histórico en el mundo del cine, ese fue justamente el estreno de Super Mario Bros., cinta que hasta hace poco se convirtió en la más taquillera del año. Y a pesar de que ya no es un tema del que casi se habla, han dado a conocer un par de escenas que no se metieron en el metraje final que la gente vio en su sala favorita.

En dichas escenas podemos como Mario le ofrece a Peach visitar la ciudad de Brooklyn después de derrotar al mal, también otra en la Luigi anima a su hermano para pelear por salvar todos los reinos y finalmente, vemos una más en la que derrotan a los rivales con el poder de la estrella. Estas se han compartido por parte de los animadores de la misma en algunos clips de internet.

